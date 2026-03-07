Владелец «Интер Майами» раскрыл годовую зарплату Месси

Мас поделился, что клубу необходимы спонсоры мирового класса, поскольку «футболисты стоят дорого».

«Я плачу Месси, он стоит каждой копейки, но это от $70 млн до $80 млн в год», - рассказал владелец американской команды.

Он не стал раскрывать деталей о структуре договора игрока.

Лионелю Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года.

