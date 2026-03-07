Владелец «Интер Майами» раскрыл годовую зарплату Месси
7 марта 202602:50
Футболист, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает в американском футбольном клубе «Интер Майами» до $80 млн в год. Об этом рассказал владелец команды Хорхе Мас в интервью Bloomberg.
Мас поделился, что клубу необходимы спонсоры мирового класса, поскольку «футболисты стоят дорого».
«Я плачу Месси, он стоит каждой копейки, но это от $70 млн до $80 млн в год», - рассказал владелец американской команды.
Он не стал раскрывать деталей о структуре договора игрока.
Лионелю Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года.
Горячие новости
- Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в июне
- Пезешкиан попросил Россию о поддержке прав Ирана на международной арене
- Владелец «Интер Майами» раскрыл годовую зарплату Месси
- Бессент: Конвоирование судов в Ормузском проливе начнется через 1-2 недели
- В Иране заявили, что США применили против страны оружие «для третьей мировой»
- В Италии началась Паралимпиада 2026 года
- В США допустили дальнейшее ослабление санкций против нефти из РФ
- Иран заявил о больших потерях США после удара по базе в Бахрейне
- Иран заявил Азербайджану о непричастности к инциденту с БПЛА в Нахичевани
- Сийярто потребовал от Киева объяснить судьбу денег, проходящих через Венгрию