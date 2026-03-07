Владелец «Интер Майами» раскрыл годовую зарплату Месси

Футболист, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси зарабатывает в американском футбольном клубе «Интер Майами» до $80 млн в год. Об этом рассказал владелец команды Хорхе Мас в интервью Bloomberg.

Месси заявил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года

Мас поделился, что клубу необходимы спонсоры мирового класса, поскольку «футболисты стоят дорого».

«Я плачу Месси, он стоит каждой копейки, но это от $70 млн до $80 млн в год», - рассказал владелец американской команды.

Он не стал раскрывать деталей о структуре договора игрока.

Лионелю Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ФутболЛионель Месси

Горячие новости

Все новости

партнеры