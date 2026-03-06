Иран заявил Азербайджану о непричастности к инциденту с БПЛА в Нахичевани
Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Тегеран поддерживает контакт с Азербайджаном после инцидента с беспилотником в Нахичевани и уже уведомил Баку о своей непричастности к произошедшему.
В интервью телеканалу France 24 дипломат отметил, что иранская сторона находится в постоянном диалоге с азербайджанскими властями и разъяснила им, что Иран не несет ответственности за атаку. По его словам, Тегеран проводит собственное расследование и намерен передать его результаты азербайджанской стороне.
Около полудня 5 марта беспилотники атаковали Нахичеваньскую Автономную Республику. В результате удара было повреждено здание терминала аэропорта Нахичеваня, а обломки одного из БПЛА упали в районе расположенной поблизости школы, сообщало посольство.
Агентство Reuters со ссылкой на источник также писало, что на территории аэропорта могли упасть ракеты и беспилотники, запущенные со стороны Ирана. После инцидента Азербайджан на 12 часов частично закрыл воздушное пространство, передает «Радиоточка НСН».
