Пезешкиан попросил Россию о поддержке прав Ирана на международной арене

Ранее стало известно, что Пезешкиан провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По данным Кремля, лидер РФ подтвердил принципиальную позицию о необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.

«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит... права иранского народа в условиях текущих атак», - говорится в сообщении канцелярии президента Ирана.

Пезешкиан также поблагодарил граждан и правительство России за обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

