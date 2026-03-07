Пезешкиан попросил Россию о поддержке прав Ирана на международной арене
Президент Ирана Масуд Пезешкиан попросил Россию поддержать законные права республики на международной арене. Об этом заявили в канцелярии политика.
Ранее стало известно, что Пезешкиан провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. По данным Кремля, лидер РФ подтвердил принципиальную позицию о необходимости прекратить боевые действия на Ближнем Востоке и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию.
«Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит... права иранского народа в условиях текущих атак», - говорится в сообщении канцелярии президента Ирана.
Пезешкиан также поблагодарил граждан и правительство России за обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
