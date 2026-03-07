В Иране заявили, что США применили против страны оружие «для третьей мировой»

США применили против Ирана резервы вооружения, которое хранили для третьей мировой войны. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС армии республики Абольфазль Шекарчи, передает Fars.

«Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны», - отметил Шекарчи.

Представитель генштаба подчеркнул, что Тегеран применит более продвинутое оружие против США и Израиля и при этом принесет «добрую весть» иранскому народу. Шекарчи напомнил об «инциденте» в пятницу на американской базе в Бахрейне, не приведя подробностей. По его словам, в ближайшие дни он «распространится во всех СМИ».

Между тем директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с НСН заявил, что запасов вооружений у США на войну с Ираном хватит на две недели.

