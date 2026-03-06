Силы ПВО за день сбили восемь украинских БПЛА над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск уничтожили 8 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области. Еще по одному дрону уничтожили над Курской и Брянской областями.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
