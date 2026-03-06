Силы ПВО за день сбили восемь украинских БПЛА над тремя регионами

Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск уничтожили 8 украинских беспилотников над Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области. Еще по одному дрону уничтожили над Курской и Брянской областями.