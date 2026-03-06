Сийярто потребовал от Киева объяснить судьбу денег, проходящих через Венгрию

Венгрия требует от Украины объяснить, остается ли часть средств, перевозимых в страну, на территории Венгрии и в чьих интересах они расходуются. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт ожидает от Киева немедленных разъяснений относительно того, проходят ли эти деньги через Венгрию транзитом или часть средств остается в стране.