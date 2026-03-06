Сийярто потребовал от Киева объяснить судьбу денег, проходящих через Венгрию

Венгрия требует от Украины объяснить, остается ли часть средств, перевозимых в страну, на территории Венгрии и в чьих интересах они расходуются. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт ожидает от Киева немедленных разъяснений относительно того, проходят ли эти деньги через Венгрию транзитом или часть средств остается в стране.

Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Заявление прозвучало на акции протеста у посольства Украины в Будапеште. Сийярто также обвинил Киев во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы в Венгрии и призвал прекратить подобные действия.

Министр добавил, что, по его мнению, победа оппозиционной партии «Тиса» может привести к втягиванию Венгрии в конфликт на Украине и ускорить вступление Киева в Евросоюз. При этом в случае победы правящей партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, как считает Сийярто, в стране сохранятся «мир и безопасность», а Украина не станет членом ЕС, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
