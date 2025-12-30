Своими ценовыми ориентирами поделился и гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«По ценам особых изменений в этом году нет. Очень многое зависит от наличия прямого перелета и количества рейсов. Здесь выигрывают ОАЭ, можно найти недорогие предложения. На Новый год на неделю можно уложиться в 200 тысяч на двоих, включая перелет, это будут недорогие отели в городе, до пляжа будет трансфер. Если смотрим Египет, здесь такой же диапазон: 200-250 тысяч рублей. Можно недорого отдохнуть в Стамбуле, это будет экскурсионная программа. Еще Китай на наш Новый год очень пользуется спросом, билеты не такие дорогие, как на Мальдивы, Маврикий и так далее. В Китай можно слетать, начиная от 220 и выше, зависит от отеля и программы», - рассказал собеседник НСН.

ТУРЦИЯ: ПРОХЛАДНО, НО ДЕШЕВО

Алексан Мкртчян рассказал, что Турция также попадает в зимнюю пятерку, несмотря на то, что там сейчас холоднее. А Воскан Арзуманов признался, что не понимает, почему не все туристы еще открыли для себя отдых в Турции зимой.

«Турция у нашего туриста пока не очень ассоциируется с новогодним отдыхом, но зимой здесь тоже довольно солнечно, а люксовые отели в этот период продаются за адекватные деньги. Новый год можно отметить в премиальном отеле за 150-200 тысяч на двоих. Таких цен нет даже в пансионате Подмосковья, хотя и туда граждане, кстати, тоже активно едут на новогодние каникулы. Например, экскурсионный тур Golden Ring of Turkey + Каппадокия обойдется в сумму от 60 тысяч на человека, что очень дешево. Анталья — от 50 тысяч рублей, а если вложиться в 100 тысяч на человека, можно взять отель уровня Deluxe, который летом стоит в 5–7 раз дороже. Территория и сервис работают, немного спокойнее, чем в сезон, но отличное соотношение цены и качества», - рассказал он.

Также туроператоры фиксируют интерес к Стамбулу в новогодние каникулы. В этом городе догнать пляжное лето не получится, зато обещают насыщенную культурную программу с экскурсиями и гастрономическими приключениями.

Важно помнить, что цены на любые новогодние туры падают уже 4 января, это касается любых зарубежных направлений.

«Самая важная деталь: цена зависит от даты вылета. Самые дешевые туры с 21 декабря. Дальше: чем ближе к 30 декабря и самим праздникам, тем выше стоимость. Пик цен — с 30 декабря по 4 января, потом снова спад. И еще важно учитывать, что во многих странах новогодние и рождественские ужины идут как обязательная доплата, это тоже влияет на итоговую сумму», - предупредил НСН Воскан Арзуманов.

НЕОЖИДАННЫЙ УЗБЕКИСТАН

Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, перечисляя новогодних фаворитов года, выделил также и неожиданные направления, которые распробовали россияне.

«На Новый год особенных неожиданностей нет. Первая двойка стран - это ОАЭ, Таиланд, далее Египет и Турция, включая Стамбул. Затем идет целая группа стран Азии: Китай, Вьетнам, Мальдивы с небольшим отставанием. Из неожиданного могу выделить то, что очень сильно прогрессирует интерес к Узбекистану. В Узбекистан можно слетать на пять-шесть дней за 180-250 тысяч рублей. На Новый год многие едут туда. Во-первых, там прекрасная экскурсионная программа. Во-вторых, там можно покататься на лыжах. Наши горнолыжные курорты на Новый год все переполнены, их не так много у нас. Народ ищет альтернативы на фоне закрытых для нас Альп. В странах СНГ есть такая возможность, Грузия, Армения, Азербайджан уже давно привлекают лыжников, а теперь еще люди распробовали узбекскую горнолыжку», - отметил он.