За 100 тысяч рублей: Россияне встретят Новый год в Египте, ОАЭ и Китае
Самые популярные направления на новогодние каникулы - это ОАЭ, Таиланд, Египет, Китай и Турция, включая экскурсионный Стамбул. В материале НСН – во сколько обойдется зимнее путешествие, куда ехать по России, и почему Сочи обогнал Египет по ценам.
Не все встречают Новый год в снегу и у елочки, кто-то предпочитает песок и пальмы. Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов, гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов и вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян раскрыли НСН все карты: куда полетят россияне, а также, сколько это будет стоить.
В этом году за кошельки и чемоданы россиян борются Китай, Таиланд, Египет и ОАЭ, набирает обороты также Турция, несмотря на свою прохладу, Мальдивы и Сейшелы – вопреки стереотипам о «люксовых» ценах. А вот в Сочи в этом году цены оказались по-настоящему завышенными, заголовки о том, что отдохнуть в Турции теперь дешевле, чем в Сочи, перестали быть выдумкой находчивых журналистов.
КИТАЙ, ТАЙ ИЛИ ЕГИПЕТ
Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил НСН, что в этом году на первые позиции вырываются азиатские направления: Таиланд, Вьетнам и Китай, который не так давно отменил визы для российских туристов.
«По предпочтениям в этом году лидирует сегмент граждан, которые хотят себе устроить лето зимой. Догоняет традиционных лидеров Юго-Восточная Азия, большие объемы идут на Китай, на Таиланд, Вьетнам в этом году неплохо бронируется. Ближний Восток – это ОАЭ, очень хорошо идет в этом году. Также традиционным зимним направлением для россиян стал Египет – это не так дорого, «все включено», не так тепло, но тоже хорошо. Также могу выделить Кубу, Шри-Ланку, Маврикий, Сейшелы. Здесь цены сильно зависят от даты вылета и типа отеля, но в среднем начинаются от уровня 150–180 тысяч на человека и выше», - рассказал он.
По его данным, цены на новогоднее путешествие стартуют от 100 тысяч рублей.
«Если смотреть в целом по рынку, чаще всего выбирают ОАЭ, Египет, Китай, Таиланд и Вьетнам. У нас картинка немного другая. Китай (Хайнань) — от 110 тысяч на человека на семь ночей. Сейчас одно из самых востребованных направлений. Далее Таиланд — от 140 тысяч на человека. Номера разбирают быстро, перелёты на новогодние даты закончились в начале декабря. Мальдивы — от 180 тысяч на человека», - поделился Арзуманов.
Со своей стороны, вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян выделил двух основных конкурентов за внимание россиян: Египет и ОАЭ.
«По ценам можно сравнить конкурентов: Египет и ОАЭ. Если берем отель в пять звезд и все включено, в Египет на неделю на двоих это будет стоить 180 тысяч рублей. В ОАЭ такой же вариант размещения обойдется в 350-360 тысяч рублей. Но в Эмираты россияне едут охотно, людям нравится сервис, нравятся развлечения, гастрономия, тематические парки, музеи, выставки. Это цивилизованный развитый мир. А Таиланд и Китай соревнуются на Дальнем Востоке. Из Владивостока можно уехать в Китай на несколько дней за 30 тысяч на человека – с дорогой, питанием, проживанием. Ехать на автобусе буквально несколько часов. Безвизовый режим, конечно, всем очень приятен», - поделился он.
Своими ценовыми ориентирами поделился и гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«По ценам особых изменений в этом году нет. Очень многое зависит от наличия прямого перелета и количества рейсов. Здесь выигрывают ОАЭ, можно найти недорогие предложения. На Новый год на неделю можно уложиться в 200 тысяч на двоих, включая перелет, это будут недорогие отели в городе, до пляжа будет трансфер. Если смотрим Египет, здесь такой же диапазон: 200-250 тысяч рублей. Можно недорого отдохнуть в Стамбуле, это будет экскурсионная программа. Еще Китай на наш Новый год очень пользуется спросом, билеты не такие дорогие, как на Мальдивы, Маврикий и так далее. В Китай можно слетать, начиная от 220 и выше, зависит от отеля и программы», - рассказал собеседник НСН.
ТУРЦИЯ: ПРОХЛАДНО, НО ДЕШЕВО
Алексан Мкртчян рассказал, что Турция также попадает в зимнюю пятерку, несмотря на то, что там сейчас холоднее. А Воскан Арзуманов признался, что не понимает, почему не все туристы еще открыли для себя отдых в Турции зимой.
«Турция у нашего туриста пока не очень ассоциируется с новогодним отдыхом, но зимой здесь тоже довольно солнечно, а люксовые отели в этот период продаются за адекватные деньги. Новый год можно отметить в премиальном отеле за 150-200 тысяч на двоих. Таких цен нет даже в пансионате Подмосковья, хотя и туда граждане, кстати, тоже активно едут на новогодние каникулы. Например, экскурсионный тур Golden Ring of Turkey + Каппадокия обойдется в сумму от 60 тысяч на человека, что очень дешево. Анталья — от 50 тысяч рублей, а если вложиться в 100 тысяч на человека, можно взять отель уровня Deluxe, который летом стоит в 5–7 раз дороже. Территория и сервис работают, немного спокойнее, чем в сезон, но отличное соотношение цены и качества», - рассказал он.
Также туроператоры фиксируют интерес к Стамбулу в новогодние каникулы. В этом городе догнать пляжное лето не получится, зато обещают насыщенную культурную программу с экскурсиями и гастрономическими приключениями.
Важно помнить, что цены на любые новогодние туры падают уже 4 января, это касается любых зарубежных направлений.
«Самая важная деталь: цена зависит от даты вылета. Самые дешевые туры с 21 декабря. Дальше: чем ближе к 30 декабря и самим праздникам, тем выше стоимость. Пик цен — с 30 декабря по 4 января, потом снова спад. И еще важно учитывать, что во многих странах новогодние и рождественские ужины идут как обязательная доплата, это тоже влияет на итоговую сумму», - предупредил НСН Воскан Арзуманов.
НЕОЖИДАННЫЙ УЗБЕКИСТАН
Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов, перечисляя новогодних фаворитов года, выделил также и неожиданные направления, которые распробовали россияне.
«На Новый год особенных неожиданностей нет. Первая двойка стран - это ОАЭ, Таиланд, далее Египет и Турция, включая Стамбул. Затем идет целая группа стран Азии: Китай, Вьетнам, Мальдивы с небольшим отставанием. Из неожиданного могу выделить то, что очень сильно прогрессирует интерес к Узбекистану. В Узбекистан можно слетать на пять-шесть дней за 180-250 тысяч рублей. На Новый год многие едут туда. Во-первых, там прекрасная экскурсионная программа. Во-вторых, там можно покататься на лыжах. Наши горнолыжные курорты на Новый год все переполнены, их не так много у нас. Народ ищет альтернативы на фоне закрытых для нас Альп. В странах СНГ есть такая возможность, Грузия, Армения, Азербайджан уже давно привлекают лыжников, а теперь еще люди распробовали узбекскую горнолыжку», - отметил он.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян добавил, что спросом пользуются также Белоруссия и Абхазия.
«Очень многие этот Новый год проводят в Белоруссии, Абхазии, потому что это близко, дешево и без визы. В Белоруссию можно попасть на поезде за три тысячи рублей из Москвы. А Абхазия в этом году существенно дешевле Сочи», - подчеркнул он.
НАШ ДОРОГОЙ СОЧИ
Алексан Мкртчян в беседе с НСН ответил на жалобы туристов по поводу высоких цен в Сочи в этом году.
«Рост турпотока в Сочи составляет только 8%, а в Абхазию рост составляет больше 20%. Сочинские отели не угадали с ценами, подняли их на 25-30%. Да, рост спроса есть, но это близко не то, на что Сочи мог бы рассчитывать. Краснодар растет на 30%. Понятно, что сыграло открытие аэропорта. А в Крыму при этом тоже хороший рост турпотока, там срабатывают именно цены. Если сравним цены на номер в отели четыре звезды, в Сочи это будет стоить 15 тысяч рублей, в Абхазии – максимум девять. Экономия на двоих на десять дней составляет 60 тысяч рублей», - пояснил он, вновь восхищаясь ценами на Абхазию.
При этом гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов напомнил, что на Сочи жалуются каждый год, но ничего не меняется, а российский курорт догоняет турецкие цены.
«Что касается Сочи, каждый год мы жалуемся, что там дорого. Если берем дешевое размещение в виде апартаментов, частных домов, это еще можно понять. Но у нас мало запускается отелей категории четыре-пять звезд, этого не хватает. Поэтому там рынок продавца, монополизм собственников, которых не так много. Они пользуются высоким спросом и взвинчивают цены. Ночь в обычном отеле под Новый год может стоять 80-100 тысяч рублей. Для среднего россиянина это очень большие деньги за не очень большой номер. Чтобы решить эту проблему, надо строить больше качественных гостиниц. У нас много строится глэмпингов, но на самом деле не хватает именно более дорогих гостиниц. Сочи под Новый год может обойтись дороже Турции, если говорим о категории пять звезд», - предупредил он.
Сочи заметно уступает Египту по уровню сервиса, при этом поездка туда в новогодние праздники обойдется дороже зарубежного направления, говорил НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
«Сочи на Новый год стоит дороже, чем съездить в Египет. Вот и вся причина. Сочи проигрывает своей жадностью. Нет смысла сравнивать стоимость на Сочи с показателем прошлого года. Сейчас можно улететь на Новый год в Египет с семьей, и это будет дешевле, чем поехать семьей в Сочи. Однако дело не только в стоимости, но и в сервисе: обслуживании, питании. Целая цепочка позиций, в которых Сочи проигрывает. Вроде должно быть дешевле, но получается, что сервис хромает, питание страдает, номера маленькие, а ценник такой, будто вы приехали в гости к шейху», - отметил эксперт.
ЛЫЖНИКИ И ЭКОНОМИЯ
Генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов добавил, что внутренний туризм продолжает набирать обороты, зимний сезон не стал в этом смысле исключением, несмотря на цены в Сочи.
«В целом больше всего путешествий зимой осуществляется по России. Внутренний туризм зимой — это, прежде всего, Москва, Питер, Казань, Байкал, Алтай, Красная Поляна, Роза Хутор, Адлер, Минеральные воды, Великий Устюг и другое... На Сочи жалуются всегда, но каждый год курорт забит под завязку, значит, цена все же соответствует спросу», - добавил он.
А гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов напомнил про самое главное зимнее направление – лыжное.
«По России у нас популярно все, что связано с лыжами. У нас по лыжам сегодня дефицит, нет относительно недорогой замены Франции или Австрии. Поэтому популярностью пользуется Красная Поляна, Домбай, Шерегеш… Москва и область очень популярны. Сами москвичи любят отдыхать в области, из других регионов тоже туристы зимой приезжают, на Новый год Москву потрясающе украшают, люди любят здесь гулять. Санкт- Петербург тоже пользуется спросом. Еще новый тренд в этом году: народ стал на своих автомобилях путешествовать зимой, по Золотому кольцу, например, некоторые доезжают до Казани, до Нижнего Новгорода. Люди пытаются экономить на перелете и отдыхать в соседних регионах», - рассказал собеседник НСН.
Курорты Архыз и Шерегеш стали самыми популярными для горнолыжных развлечений по итогам прошлого и 2025 года, а на декабрь и новогодние праздники отели там были забронированы на 70% уже к началу декабря. Об этом НСН рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».
«Спрос на Архыз и Шерегеш растет быстрее, чем на другие горнолыжные курорты России. По итогам сезона спрос на них может вырасти еще до 20%. По данным пресс-службы «Архыза», в марте курорт побил собственный рекорд по посещаемости: за зимний сезон-2024/2025 количество туристов превысило 760 тысяч человек. Если позитивная динамика продолжится, курорт приблизится к отметке в 1 млн туристов за декабрь-март», - отметили там.
В свою очередь, коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах назвала основные преимущества обоих курортов.
«В числе главных преимуществ Шерегеша - ранний старт и позднее завершение сезона катания (с середины ноября до конца апреля), комфортное обучение для новичков за счет большого числа широких и пологих трасс, а также возможности безопасного внетрассового катания и фрирайда для опытных лыжников и сноубордистов. И, конечно, легкий и идеально подходящий для катания “снег-пухляк”. В свою очередь курорт Архыз ценят за разнообразие трасс, современные канатные дороги с высокой пропускной способностью, широкий выбор развлечений и активностей. Также на курорте высокий спрос на прогулки на снегоходах и экскурсии в альпака-парк», - отметила она.
Российские горнолыжные курорты пока не дотягивают до уровня Альп, но у них огромный потенциал, подытожил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каверы и акцент на «вайб»: Как за год изменились музыкальные тренды
- Хамзаев поддержал десятикратный рост штрафов за спаивание несовершеннолетних
- Песков: Путин поздравит россиян с Новым годом
- Кабмин утвердил правила новой ежегодной выплаты для работающих семей с детьми
- Врач рассказала, какой алкогольный напиток выбрать в новогоднюю ночь
- Между Москвой и Минском запустят ночные безостановочные «Ласточки»
- За 100 тысяч рублей: Россияне встретят Новый год в Египте, ОАЭ и Китае
- После стольких лет: Почему любовь фанатов к вселенной Роулинг - признание, а не мода
- Путин подписал указ о защите важных объектов резервистами в 2026 году
- Актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru