Курорты Архыз и Шерегеш стали самыми популярными для горнолыжных развлечений по итогам прошлого и 2025 года, а на декабрь и новогодние праздники отели там забронированы уже на 70%. Об этом НСН рассказали в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», в 2025 году каждое десятое бронирование приходится на долю активных путешествий. В топ-5 горнолыжных курортов для встречи нового 2026 года вошли Архыз, Шерегеш, Домбай, Красная Поляна, Хибины и Кировск. В «Алеан» заявили, что рост интереса к Архызу и Шерегешу намного опережает популярность других курортов.

«Спрос на Архыз и Шерегеш растет быстрее, чем на другие горнолыжные курорты России. По итогам сезона спрос на них может вырасти еще до 20%. Агентство по туризму Кузбасса рассчитывает на рост турпотока на 10% в сезоне-25/26. По данным пресс-службы «Архыза», в марте курорт побил собственный рекорд по посещаемости: за зимний сезон-2024/2025 количество туристов превысило 760 тысяч человек. Если позитивная динамика продолжится, курорт приблизится к отметке в 1 млн туристов за декабрь-март», - рассказали в «Алеан».