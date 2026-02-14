Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
14 февраля 202606:34
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанской республики Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Магнитуда сейсмособытия составляла 6,4.
Толчки зарегистрировали в 52 километрах северо-западнее города Порт-Олри. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Данных о пострадавших или разрушениях при ЧП не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 6 зафиксировали на севере Хабаровского края у побережья региона.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией сбили 20 украинских беспилотников за ночь
- Рябков: Рост торговли стран БРИКС между собой превысил общемировой
- В России запретили азербайджанскую организацию ВБОН
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
- США поставят Киеву оплаченное Европой оружие на $15 млрд
- Посол: В НАТО вынашивают планы морской блокады России
- В Хабаровском крае пять человек погибли при пожаре
- Россияне смогут заселяться в гостиницу с помощью мессенджера Max
- Песков заявил, что с 2014 года началась новая эпоха
- Постпред при НАТО назвал Китай соперником США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru