Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане

Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанской республики Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Магнитуда сейсмособытия составляла 6,4.

Толчки зарегистрировали в 52 километрах северо-западнее города Порт-Олри. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших или разрушениях при ЧП не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 6 зафиксировали на севере Хабаровского края у побережья региона.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СШАЗемлетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры