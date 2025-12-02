Спрос на туры в Сочи в зимний период упал на 10-15% относительно показателей 2024 года, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Тенденцию связывают с ростом цен, возросшей конкуренцией с другими курортами, а также возможным «насыщением» рынка Сочи после прошлогоднего ажиотажа. Голов допустил, что направление не выдерживает конкуренции с зарубежными вариантами.

«Сочи на Новый год стоит дороже, чем съездить в Египет. Вот и вся причина. Сочи проигрывает своей жадностью. Нет смысла сравнивать стоимость на Сочи с показателем прошлого года. Сейчас можно улететь на Новый год в Египет с семьей, и это будет дешевле, чем поехать семьей в Сочи. Однако дело не только в стоимости, но и в сервисе: обслуживании, питании. Целая цепочка позиций, в которых Сочи проигрывает. Вроде должно быть дешевле, но получается, что сервис хромает, питание страдает, номера маленькие, а ценник такой, будто вы приехали в гости к шейху», - заявил он.