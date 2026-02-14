Посол: В НАТО вынашивают планы морской блокады России
Государства НАТО задумываются о морской блокаде России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.
«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение"», - отметил дипломат.
Он обратил внимание, что блок проводит операции «Балтийский часовой», «Восточный часовой», «Арктический часовой» и в нарушение норм международного права ограничивает свободу судоходства. По словам Корчунова, страны НАТО вынашивают планы частичной либо полной морской блокады РФ.
Ранее директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников заявил, что Североатлантический альянс фактически готовится к конфликту с Россией.
