США поставят Киеву оплаченное Европой оружие на $15 млрд

США в 2026 году произведут и поставят на Украину вооружения на $15 млрд в рамках финансируемой Европой программы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью вещателю PBS.

По словам генсека, Вашингтон не прекращал поставки оружия Киеву. Американская сторона заявляла о готовности предоставлять вооружение и делает это «без пауз и блокировок» на сумму 1 млрд евро в месяц.

«Так что в этом году будет снова около $15 млрд или 12 млрд евро критически важных, летальных и нелетальных систем, включая перехватчики [для систем ПВО]», - указал Рютте.

Между тем СМИ сообщили, что французская оборонная компания EOS Technologie передала Украине несколько ударных дронов Rodeur 330 с дальностью полета до 500 км.

