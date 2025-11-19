В Госдуме обосновали необходимость загранпаспорта для вывоза детей за рубеж
Обязательное оформление детского загранпаспорта существенно снизит риски незаконного вывоза ребенка за рубеж, сказал НСН Сергей Кривоносов.
Российское законодательство должно опережать риски, поэтому сейчас и обсуждается введение обязательных загранпаспортов для вывоза детей за пределы России, сказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Ранее стало известно, что выезд детей из России без загранпаспорта станет полностью невозможен с 20 января 2026 года, даже если они путешествуют с родителями. Сейчас дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении в пять стран — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Кривоносов объяснил важность такого шага опережением рисков.
«Данная мера назрела на фоне последовательного усиления государством механизмов защиты детей. Введение обязательного загранпаспорта для несовершеннолетних до 14 лет — логичный шаг, направленный на повышение безопасности поездок. Сегодня фиксируются случаи попыток незаконного вывоза детей, в том числе при семейных конфликтах и спорах о праве опеки. Официальная статистика показывает, что такие инциденты хоть и не носят масштабный характер, но требуют своевременной профилактики. Наше законодательство должно опережать риски, а не реагировать на уже совершившиеся нарушения», — сказал собеседник НСН.
Он отметил, что такая мера существенно снизит риски незаконного вывоза детей за рубеж.
«Ни один инструмент не может обеспечить стопроцентную гарантию, но обязательное оформление заграничного паспорта существенно снижает риски. В отличие от ранее действующего свидетельства о рождении заграничный паспорт фиксирует такие данные ребёнка, как личное фото и срок действия, что делает невозможным пересечение границы по чужому или недостоверному документу. Кроме того, это позволит более точно отслеживать перемещения несовершеннолетних, что важно и для пограничных служб, и для органов опеки. По итогу мы получим дополнительный уровень контроля и защиты детей», — отметил Кривоносов.
По его словам, подобные нормы успешно реализованы во многих странах мира.
«Подобные нормы действуют во многих странах мира. В государствах ЕС, США, Канаде, Австралии дети имеют собственные паспорта с первых месяцев жизни. Такая практика считается международным стандартом и направлена на защиту прав несовершеннолетних. Эти меры успешно применяются: наличие отдельного паспорта упрощает идентификацию ребёнка, препятствует использованию спорных или устаревших документов и снижает риски незаконного перемещения», — заключил депутат.
Ранее европейские власти ввели новые правила для российских туристов: вместо многократных шенгенских виз теперь нужно получать отдельное разрешение на въезд в ЕС перед каждой поездкой. В свою очередь президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил НСН, что россияне смогут свободно получать визы в страны ЕС, а ограничения коснутся только тех, кто не проживает в России.
