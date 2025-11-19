По его словам, подобные нормы успешно реализованы во многих странах мира.

«Подобные нормы действуют во многих странах мира. В государствах ЕС, США, Канаде, Австралии дети имеют собственные паспорта с первых месяцев жизни. Такая практика считается международным стандартом и направлена на защиту прав несовершеннолетних. Эти меры успешно применяются: наличие отдельного паспорта упрощает идентификацию ребёнка, препятствует использованию спорных или устаревших документов и снижает риски незаконного перемещения», — заключил депутат.

Ранее европейские власти ввели новые правила для российских туристов: вместо многократных шенгенских виз теперь нужно получать отдельное разрешение на въезд в ЕС перед каждой поездкой. В свою очередь президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил НСН, что россияне смогут свободно получать визы в страны ЕС, а ограничения коснутся только тех, кто не проживает в России.

