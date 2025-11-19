«В нормальной компании удерживать будут всех хороших работников, независимо от возраста. Спрос на сотрудников 35+ уже высок. Нужно помнить о том, что мы живем в период демографического спада, соискательская база стареет. Косвенно высокий спрос на специалистов 35+ подтверждают и данные наших опросов: легче всего найти работу, по личным оценкам россиян, в возрасте 30—38 лет», - отметила собеседница НСН.

Согласно опросам SuperJob, россияне разных возрастов по-разному походят к выбору работодателя.

«Молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост: перспективы карьерного (34%) и личностного роста (25%) для них важнее. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (36%), комфортную атмосферу (33%), близость работы к дому (30%). Зумеры реже зациклены на таком параметре как «стаж работы на одном месте»: 63% россиян до 24 лет уверены, что работу можно менять так часто, как того требуют обстоятельства. Восемь из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности», - рассказала Голованова.

При этом мотивация зумеров также отличается от более старших соискателей работы.

«Молодежь до 35 лет чаще ценит компенсацию аренды жилья, материальную помощь, льготную ипотеку, а также помощь корпоративного психолога. Для граждан старше 45 лет важнее возможность получения беспроцентной ссуды и компенсация затрат на связь. Свой бизнес молодежь мечтает открыть чаще, с возрастом это желание уменьшается», - пояснила эксперт.