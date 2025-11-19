Претензии компаний к зумерам объяснили «конфликтом отцов и детей»
Риски отношения поколения Z к труду ранее приписывали миллениалам, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Негативное отношение зумеров к работе влияют на стратегию руководства компаний по удержанию кадров, при этом в целом, можно говорить о проблеме «отцов и детей», заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Отношение зумеров к труду усиливает кадровый голод в ЖКХ и госсекторе, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. По словам Головановой, стратегия удержания работников компаниями - следствие кадрового голода на рынке труда.
«В нормальной компании удерживать будут всех хороших работников, независимо от возраста. Спрос на сотрудников 35+ уже высок. Нужно помнить о том, что мы живем в период демографического спада, соискательская база стареет. Косвенно высокий спрос на специалистов 35+ подтверждают и данные наших опросов: легче всего найти работу, по личным оценкам россиян, в возрасте 30—38 лет», - отметила собеседница НСН.
Согласно опросам SuperJob, россияне разных возрастов по-разному походят к выбору работодателя.
«Молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост: перспективы карьерного (34%) и личностного роста (25%) для них важнее. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (36%), комфортную атмосферу (33%), близость работы к дому (30%). Зумеры реже зациклены на таком параметре как «стаж работы на одном месте»: 63% россиян до 24 лет уверены, что работу можно менять так часто, как того требуют обстоятельства. Восемь из 10 зумеров игнорируют вакансии с окладом по договоренности», - рассказала Голованова.
При этом мотивация зумеров также отличается от более старших соискателей работы.
«Молодежь до 35 лет чаще ценит компенсацию аренды жилья, материальную помощь, льготную ипотеку, а также помощь корпоративного психолога. Для граждан старше 45 лет важнее возможность получения беспроцентной ссуды и компенсация затрат на связь. Свой бизнес молодежь мечтает открыть чаще, с возрастом это желание уменьшается», - пояснила эксперт.
Работодатели также перечислили наиболее раздражающие моменты в работе с молодыми сотрудниками.
«Каждый пятый HR-менеджер (21%) назвал безответственность и разгильдяйство. Ещё 14% обращают внимание на легкость, с которой молодежь увольняется с работы, 13% — на необязательность и недисциплинированность. Упоминались также нежелание молодежи работать и завышенные зарплатные ожидания. При этом следует отметить, что многие особенности, раздражающие рекрутеров в поколении Z, 12 лет назад приписывали миллениалам. Это говорит о том, что дело вовсе не в том, что зумеры какие-то не такие, а в конфликте отцов и детей», - заключила Наталья Голованова.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» топ-менеджер компании SuperJob Александр Южалин, большинство россиян сегодня готовы даже за небольшую доплату поменять свое место работы из-за недружественной атмосферы.
