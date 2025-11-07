Россияне смогут свободно получать визы в страны ЕС, а ограничения коснутся только тех, кто не проживает в России, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с НСН.



Граждане России больше не смогут получать шенгенские мультивизы, заявили в Еврокомиссии. Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза. Это следует из решения европейских чиновников. Голов предложил сохранить спокойствие.