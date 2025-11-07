«Из Испании в Португалию»: Кого коснется запрет шенгенских мультивиз
Ограничения по выдаче шенгенских виз не затронут обычных туристов, заявил НСН Сергей Голов.
Россияне смогут свободно получать визы в страны ЕС, а ограничения коснутся только тех, кто не проживает в России, рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с НСН.
Граждане России больше не смогут получать шенгенские мультивизы, заявили в Еврокомиссии. Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза. Это следует из решения европейских чиновников. Голов предложил сохранить спокойствие.
«К нам сейчас наиболее лояльны Испания и Франция. Они продолжат пускать россиян. А мультивизу старались получить те, кто практически не живут в России, а либо бизнесом занимаются, либо имеют недвижимость здесь и сдают свои квартиры, а сами уезжают жить в Европу. Это не туристы. Это просто личные проблемы тех, кто хочет путешествовать самостоятельно и не в туристических целях. Мне поэтому все равно, усложнит им это жизнь или нет. На сегодняшний день есть страны, которые к нам хорошо настроены, и через них люди получают визы. Если вы условно возьмете визу на две недели в Испанию и по ней в этот период посетите Португалию, а потом опять вернетесь в Испанию, то нарушения не будет. Но если вы вернетесь в Россию сразу из Португалии по испанской визе, то в следующий раз ее уже вам не дадут», — уточнил он.
Ранее Голов рассказал НСН, почему россияне отказались от отдыха в Европе.
