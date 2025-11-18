В чем страдания? Когда туристам вернут деньги при потере дней отдыха
Компенсация возможна только за фактически неисполненные туроператором условия, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Туристы вправе требовать возмещение расходов только за ту часть отдыха, которая не была реализована, рассчитывать на компенсацию полной стоимости тура, если он состоялся в сокращенном варианте, нет оснований. Об этом заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Туристы из России решили засудить турагента на 600 тысяч рублей после отпуска в Таиланде из-за потерянных двух дней отпуска, сообщает TourDom. Сначала авиакомпания изменила время стыковки, после этого туроператор предложил лететь через Ташкент. Однако из Узбекистана перелет в Таиланд отложили на два дня, в итоге отдых россиян сократился с 8 до 10 дней. Турагент назвал иск к турорператору «потребительским терроризмом».
«Меня удивляет в этом деле несколько моментов. Во-первых, тур состоялся, второе - турагент нашел альтернативные пути доставки туристов к месту проведения отдыха. Задержка рейса произошла не по его вине. Да, турист по общей норме вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристического продукта в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Это и закон о защите прав потребителей, и Гражданский кодекс. У них сократился отдых на два дня. Есть правовые основания для возврата денежных средств за них, и то, с моей точки зрения, еще это можно обсудить», - отметил собеседник НСН.
Юрист объяснил, почему в данном случае нет оснований для возврата полной стоимости тура.
«Для этого должно быть стихийное бедствие или свидетельство о возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью в стране предполагаемого отдыха. МИД публикует на официальном сайте сообщения с констатацией угрозы в стране с просьбой воздержаться от поездки. Вот в таком случае полная стоимость возвращается. Еще основания – прекращение туроперационной деятельности и невозможность выполнения всех обязательств по реализации туристического продукта. В данном случае я не вижу оснований, что будут туристы предъявлять в доказательство умысла того, что турагент что-то хотел не исполнить», - уточнил эксперт.
Он также выразил удивление в связи с заявленной суммой компенсации морального вреда.
«В этом плане есть постановление пленума Верховного суда. Он порекомендовал судам в данном вопросе исследовать реальные обстоятельства, учитывать не какую-то общую практику, а что было на самом деле. Здесь попытались оценить моральные страдания в 600 тысяч рублей, в чем страдания? Кроме того, при планировании путешествия необходимо все учитывать, и политическую обстановку, и перечень санкционный, и логистику, которая сегодня сложная стала. Читайте отзывы на сайтах туристических агентств и перевозчиков, и все это поможет сделать правильный выбор вам», - заключил Соловьев.
