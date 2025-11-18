«Меня удивляет в этом деле несколько моментов. Во-первых, тур состоялся, второе - турагент нашел альтернативные пути доставки туристов к месту проведения отдыха. Задержка рейса произошла не по его вине. Да, турист по общей норме вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристического продукта в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Это и закон о защите прав потребителей, и Гражданский кодекс. У них сократился отдых на два дня. Есть правовые основания для возврата денежных средств за них, и то, с моей точки зрения, еще это можно обсудить», - отметил собеседник НСН.

Юрист объяснил, почему в данном случае нет оснований для возврата полной стоимости тура.

«Для этого должно быть стихийное бедствие или свидетельство о возникновении угрозы безопасности жизни и здоровью в стране предполагаемого отдыха. МИД публикует на официальном сайте сообщения с констатацией угрозы в стране с просьбой воздержаться от поездки. Вот в таком случае полная стоимость возвращается. Еще основания – прекращение туроперационной деятельности и невозможность выполнения всех обязательств по реализации туристического продукта. В данном случае я не вижу оснований, что будут туристы предъявлять в доказательство умысла того, что турагент что-то хотел не исполнить», - уточнил эксперт.