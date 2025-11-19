Песков: Отношения России и Польши полностью деградировали
19 ноября 202513:39
Отношения России и Польши полностью деградировали. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя решение польских властей закрыть последнее российское генконсульство в стране, он указал, Москва в этой связи может только выразить сожаление.
«Это решение никак не связано со здравомыслием», - добавил представитель Кремля.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ, которое находится в Гданьске, сообщает «Свободная пресса».
