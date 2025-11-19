Комментируя решение польских властей закрыть последнее российское генконсульство в стране, он указал, Москва в этой связи может только выразить сожаление.

«Это решение никак не связано со здравомыслием», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ, которое находится в Гданьске, сообщает «Свободная пресса».

