Песков: Отношения России и Польши полностью деградировали

Отношения России и Польши полностью деградировали. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Туск: Железную дорогу в Польше взорвали сотрудничавшие с РФ украинцы

Комментируя решение польских властей закрыть последнее российское генконсульство в стране, он указал, Москва в этой связи может только выразить сожаление.

«Это решение никак не связано со здравомыслием», - добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ, которое находится в Гданьске, сообщает «Свободная пресса».

