Суд утвердил штраф рэперу OG Buda за пропаганду наркотиков в песнях
Суд утвердил штраф рэперу OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков в песнях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что судом первой инстанции было установлено, что в текстах песен музыканта содержится пропаганда наркотиков, что было подтверждено в результате комплексных лингвистических и психолого-лингвистических экспертиз. OG Buda оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Защита рэпера, в свою очередь, указала, что были неверно установлены даты совершения административного правонарушения. После этого была подана аппеляция, которая была отклонена.
Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил «Радиоточке НСН», что закон о запрете пропаганды наркотиков в песнях направлен на «молодежных» музыкантов.
