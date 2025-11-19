В Госдуме отказались ограничивать растущие продажи энергетических напитков
В рамках действующих механизмов можно разве что усилить профилактические мероприятия в плане предупреждения употребления энергетических напитков, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Вводить новые меры, ограничивающие продажу энергетиков, сейчас не требуется, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
В сентябре-октябре 2025 года продажи энергетиков увеличились в натуральном выражении на 10%, оставшись одной из наиболее быстрорастущих категорий в сегменте безалкогольных напитков, сообщает «Коммерсант». Тренд сохраняется, несмотря на введенный с марта 2025 года запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним и сокращением каналов их сбыта.
Куринный считает излишним вводить, какие-то новые меры, ограничивающие продажу энергетиков.
«Каких-то новых мер в отношение энергетиков, мне кажется, вводить не требуется. Они будут излишними. Несовершеннолетних уже оградили от возможности легкого доступа к их приобретению. Предупреждающие надписи о вреде чрезмерного употребления энергетических напитков уже инициированы. В рамках действующих механизмов ещё можно усилить профилактические мероприятия в плане предупреждения их употребления, но ничего дополнительного больше не требуется», - отметил депутат.
Ранее в Госдуме поддержали ограничение продажи энергетиков по ночам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
