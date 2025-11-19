Вводить новые меры, ограничивающие продажу энергетиков, сейчас не требуется, заявил НСН зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

В сентябре-октябре 2025 года продажи энергетиков увеличились в натуральном выражении на 10%, оставшись одной из наиболее быстрорастущих категорий в сегменте безалкогольных напитков, сообщает «Коммерсант». Тренд сохраняется, несмотря на введенный с марта 2025 года запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним и сокращением каналов их сбыта.

Куринный считает излишним вводить, какие-то новые меры, ограничивающие продажу энергетиков.