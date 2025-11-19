Собеседник НСН добавила, что бульдоги и мопсы — как раз наиболее яркий пример пород, пострадавших из-за этой тенденции.

«Если вы посмотрите на бульдогов на фотографии столетней давности, вы увидите, что у них нет приплюснутого носа. У них короткая морда, но не настолько вдавленная. Сегодня морда у этих собак напоминает практически человеческое лицо. Такие собаки называются брахицефалами, у них проблемы с дыханием и с сердцем, потому что собака охлаждается, когда открывает пасть, а у них этот процесс нарушается из-за того, что нет должного объема морды. Тогда собаки быстрее перегреваются, у них выше риск остановки сердца, соответственно, они раньше умирают. Когда слишком большое количество собак из-за погони за “экстремальной” внешностью становятся пациентами ветклиник, вводится подобное законодательство. То же самое происходит в России с такими породами, как булли экзотик. Это тяжелая собака на очень коротких ногах, она практически волочится пузом по земле. У таких собак врожденные проблемы с суставами — обычное дело, но люди считают, что это круто, потому что эта собака очень экстремально и необычно выглядит. То же самое касается корги», — указала собаковод.

В заключение Борисенко рассказала, как искоренить поголовье собак с «экстремальной» внешностью.

«Нужно на уровне экспертизы кинологических клубов вводить другие стандарты красоты. Должен поощряться более длинный нос, а собаки с экстремальной внешностью должны убираться из разведения. Направление моды должны идти в сторону здоровья, и эксперты должны доносить это до хозяев собак. Кроме того, если нет здорового поголовья, то тогда таких собак скрещивают с другими породами в соответствии с зоотехническими правилами, потому что разведение собак — это целая наука», — подытожила она.

Ранее Борисенко заявила, что список опасных пород собак, предложенный депутатами, не имеет смысла, а приучить россиян надевать намордники на невоспитанных питомцев можно с помощью штрафов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

