Экстремальные проблемы со здоровьем: Почему бульдогам нужна новая внешность
Внешность нарочно выведенных некоторых пород собак приводят к серьезным, часто смертельно опасным проблемам со здоровьем у животных, сказала НСН Олеся Борисенко.
Изменения внешности собак до «экстремальной» приводят к серьезным проблемам со здоровьем у животных, особенно сильно из-за стремления хозяев к оригинальности пострадали бульдоги, мопсы, таксы и корги. Законы об остановке разведения собак с «экстремальными» признаками принимаются, помимо Великобритании, в Германии и других странах. Об этом НСН заявила руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.
Внешний вид мопсов и бульдогов может измениться в Великобритании за десять лет, сообщает The Daily Telegraph. В королевстве запущена программа по «искоренению» пород собак с «экстремальными» признаками, которая останавливает разведение собак с чертами, вызывающими хронические проблемы со здоровьем. Борисенко отметила, что подобные законы уже приняты в некоторых других странах, например, в Германии.
«Великобритания — не первая страна, которая работает в этом направлении. Аналогичное законодательство есть в Германии, где такс “доэкстремалили” до того, что у собак проблемы с позвоночником, с задними лапами и в целом с опорно-двигательным аппаратом. Сегодня разведением собак занимаются некоммерческие организации, заводчики, это хобби, зачастую для непрофессионалов. Хороший заводчик должен знать генетику собак и следить за здоровьем своего поголовья. У каждой породы есть список заболеваний, к которым эта порода склонна. Причина подобных законодательных актов в том, что люди разводят животных с все более “экстремальной” внешностью без учета того, как она влияет на здоровье», — сказала Борисенко.
Собеседник НСН добавила, что бульдоги и мопсы — как раз наиболее яркий пример пород, пострадавших из-за этой тенденции.
«Если вы посмотрите на бульдогов на фотографии столетней давности, вы увидите, что у них нет приплюснутого носа. У них короткая морда, но не настолько вдавленная. Сегодня морда у этих собак напоминает практически человеческое лицо. Такие собаки называются брахицефалами, у них проблемы с дыханием и с сердцем, потому что собака охлаждается, когда открывает пасть, а у них этот процесс нарушается из-за того, что нет должного объема морды. Тогда собаки быстрее перегреваются, у них выше риск остановки сердца, соответственно, они раньше умирают. Когда слишком большое количество собак из-за погони за “экстремальной” внешностью становятся пациентами ветклиник, вводится подобное законодательство. То же самое происходит в России с такими породами, как булли экзотик. Это тяжелая собака на очень коротких ногах, она практически волочится пузом по земле. У таких собак врожденные проблемы с суставами — обычное дело, но люди считают, что это круто, потому что эта собака очень экстремально и необычно выглядит. То же самое касается корги», — указала собаковод.
В заключение Борисенко рассказала, как искоренить поголовье собак с «экстремальной» внешностью.
«Нужно на уровне экспертизы кинологических клубов вводить другие стандарты красоты. Должен поощряться более длинный нос, а собаки с экстремальной внешностью должны убираться из разведения. Направление моды должны идти в сторону здоровья, и эксперты должны доносить это до хозяев собак. Кроме того, если нет здорового поголовья, то тогда таких собак скрещивают с другими породами в соответствии с зоотехническими правилами, потому что разведение собак — это целая наука», — подытожила она.
Ранее Борисенко заявила, что список опасных пород собак, предложенный депутатами, не имеет смысла, а приучить россиян надевать намордники на невоспитанных питомцев можно с помощью штрафов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
