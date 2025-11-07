В Госдуме назвали последствия для ЕС из-за запрета на визы для россиян

Запрет на выдачу россиянам многократных виз является прямым давлением Евросоюза на Россию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам

Он отметил, что это давление нанесёт ущерб и самой Европе, так как запрет приведёт к существенному спаду турпотока из России, что, в свою очередь, негативно отразится на экономике европейских стран.

«На фоне таких ограничений нашим туристам логично рассматривать альтернативные направления — страны с безвизовым режимом, например Турцию, ОАЭ, Таиланд, Китай, Вьетнам», - указал парламентарий.

Кривоносов добавил, что запрет касается выдачи новых многократных виз и не означает отзыва уже действующих.

Ранее Еврокомиссия пояснила, что запрет не будет действовать, если граждане России подают заявление на мультивизу в консульствах стран ЕС на территории третьих государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
