Минобороны заявило об ударе ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины

В военном ведомстве отметили, что удар, нанесённый утром 19 ноября, стал ответом на «атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Уточняется, что было применено высокоточное оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные дроны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - заключили в Минобороны РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия регулярно отвечает на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

