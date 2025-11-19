Минобороны заявило об ударе ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины
Вооруженные Силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины, а также по складам дальнобойных беспилотников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В военном ведомстве отметили, что удар, нанесённый утром 19 ноября, стал ответом на «атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
Уточняется, что было применено высокоточное оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные дроны.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - заключили в Минобороны РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия регулярно отвечает на удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
