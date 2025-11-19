Казаков начнут зачислять в мобилизационный резерв России
Минобороны России и Всероссийское казачье общество (ВсКО) впервые заключили соглашение о пополнении казаками мобилизационного людского резерва страны. Документ подписали казачий генерал, атаман ВсКО Виталий Кузнецов и начальник Главного организационно-мобилизационного управления Минобороны Евгений Бурдинский.
Сейчас казаки привлекаются к охране границы, защиты правопорядка и борьбе с беспилотниками. Подписание соглашения позволит задействовать казаков в защите критически важных объектов инфраструктуры и территориальной обороне.
«Официальное привлечение казаков в мобилизационный людской резерв – это еще один шаг к исполнению нашей святой миссии в служении Отечеству. Это шаг к тому, чтобы и после нашей Победы с гордостью и мужеством приносить пользу нашей великой Родине. Казакам России оказана великая честь, и мы с достоинством будем нести это служение и эту ответственность», - отметил Кузнецов.
Казаки также участвуют в специальной военной операции (СВО). Боевые задачи уже выполнили 47 тысяч казаков из добровольческих подразделений и подразделений Минобороны. По данным ВсКО, более 5 тысяч казаков удостоены государственных наград, более 800 казаков удостоены орденов Мужества, 12 казаков – Герои России (пятеро – посмертно).
