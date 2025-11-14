«Это ошибочная попытка со стороны египетских властей. Множество дружественных России стран вообще отменяют визы: это Китай, Иордания, практически все страны Персидского залива, кроме Саудовской Аравии, которая тоже думает о том, чтобы отменить визы для россиян. Египет многие выбирают из-за того, что это относительно недорогое настроение. Это подорожание может отразиться на их бюджете, для Египта было бы выгоднее, если бы он вообще отменил сборы. В этом случае еще больше россиян могли бы туда приехать и, соответственно, потратить еще больше денег. Кроме того, когда страна отменяет визы для россиян, это очень хорошая пиар-акция, способствующая увеличению продаж туров и позитивно влияющая на имидж направлений», — сказал Арутюнов.

Ранее Арутюнов заявил, что новый Египетский музей уже привлекает туристов в Каир, россияне могут заехать туда на несколько дней, а затем уже отправляться на курорты Шарм-эль-Шейх или Хургаду. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

