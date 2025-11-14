Решение Египта в два раза поднять цены на визы назвали недальновидным
Делая визы дороже для россиян, Египет лишает себя значительного количества туристов, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
Сегодня многие россияне выбирают Египет за относительную дешевизну, решение египетских властей поднять цены на визы ощутимо ударит по имиджу страны. Об этом НСН заявил генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Египетские визы подорожают для россиян больше чем в два раза с 2026 года. По данным SHOT, местные власти уже одобрили законопроект. По словам Арутюнова, такое решение существенно сократит турпоток из России в страну.
«Это ошибочная попытка со стороны египетских властей. Множество дружественных России стран вообще отменяют визы: это Китай, Иордания, практически все страны Персидского залива, кроме Саудовской Аравии, которая тоже думает о том, чтобы отменить визы для россиян. Египет многие выбирают из-за того, что это относительно недорогое настроение. Это подорожание может отразиться на их бюджете, для Египта было бы выгоднее, если бы он вообще отменил сборы. В этом случае еще больше россиян могли бы туда приехать и, соответственно, потратить еще больше денег. Кроме того, когда страна отменяет визы для россиян, это очень хорошая пиар-акция, способствующая увеличению продаж туров и позитивно влияющая на имидж направлений», — сказал Арутюнов.
Ранее Арутюнов заявил, что новый Египетский музей уже привлекает туристов в Каир, россияне могут заехать туда на несколько дней, а затем уже отправляться на курорты Шарм-эль-Шейх или Хургаду. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
