«Теоретически можно закрепить ответственность, она в целом и сейчас у нас есть. У нас действует статья, которая предусматривает административное наказание за нарушение трудового законодательства. Для юридических лиц штраф составляет до 50 тысяч рублей. Под эту статью можно подвести любое нарушение Трудового кодекса. Но эта статья редко применяется к работодателю, если оспаривается увольнение по собственному желанию. Через суд человек просто восстанавливается на работе и получает компенсации от работодателя», - пояснил он.

При этом, по его словам, и работники зачастую злоупотребляют своим положением.

«Дело в том, что это субъективная история. Что понимать под давлением на работника? В суде работник и работодатель представляют свои доказательства. Споров довольно много, не всегда работники правы. Многие работники знают, что незаконное увольнение подразумевает заработок на время, пока идет суд. Сейчас работник освобожден от пошлины за подачу в суд, многие этим пользуются. Есть случаи, когда действительно работник не хотел увольняться, а его вынудили. Если представить доказательства, суд всегда встает на сторону работника», - заключил собеседник НСН.

Айтишники первыми попадут под волну сокращений в 2026 году, заявил НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

