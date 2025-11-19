«Не по собственному»: Как доказать, что вынудили уволиться с работы
Александр Южалин заявил НСН, что через суд человек может восстановиться на работе и получить компенсации от работодателя за принуждение к увольнению.
Если работник представит доказательство давления со стороны работодателя для увольнения по собственному желанию, его возвращают на работу и выплачивают компенсацию, заявил НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
В России предложили закрепить в законодательстве ответственность работодателей за создание условий, которые вынуждают сотрудников увольняться «по собственному желанию». Инициатива была направлена от Института исследования проблем современной политики министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Южалин объяснил, как это работает сегодня.
«Теоретически можно закрепить ответственность, она в целом и сейчас у нас есть. У нас действует статья, которая предусматривает административное наказание за нарушение трудового законодательства. Для юридических лиц штраф составляет до 50 тысяч рублей. Под эту статью можно подвести любое нарушение Трудового кодекса. Но эта статья редко применяется к работодателю, если оспаривается увольнение по собственному желанию. Через суд человек просто восстанавливается на работе и получает компенсации от работодателя», - пояснил он.
При этом, по его словам, и работники зачастую злоупотребляют своим положением.
«Дело в том, что это субъективная история. Что понимать под давлением на работника? В суде работник и работодатель представляют свои доказательства. Споров довольно много, не всегда работники правы. Многие работники знают, что незаконное увольнение подразумевает заработок на время, пока идет суд. Сейчас работник освобожден от пошлины за подачу в суд, многие этим пользуются. Есть случаи, когда действительно работник не хотел увольняться, а его вынудили. Если представить доказательства, суд всегда встает на сторону работника», - заключил собеседник НСН.
