Кого вылечат? Скачку закупок российских лекарств в Европе нашли объяснение
Естественные потребности в препаратах никогда не растут скачкообразно, речь идет о закупке для третьих стран из гуманитарных соображений, заявил НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Месячный скачок закупок лекарств Евросоюзом у России не меняет общей картины в данной сфере, он объясняется гуманитарными причинами, заявил НСН в комментарии директор компании DSM Group Сергей Шуляк.
Евросоюз в сентябре резко нарастил объемы закупок медикаментов у России. Всего их было приобретено на 7,6 миллиона евро — это максимум с декабря 2020 года, приводит данные Евростата РИА Новости. В месячном выражении закупки выросли в 7,2 раза, а в годовом — примерно в пять раз. Основными потребителями российских лекарств внутри ЕС оказались Словения (6,5 млн евро) и Венгрия (951 тысяча евро). Шуляк полагает, что европейцы закупали лекарства не для себя.
«Никто на свой рынок никого пускать не собирается. Скорее всего, это какие-то закупки для третьих стран. Евросоюз приобретает у нас дженерики подешевле и отправляет туда. ЕС и раньше закупал у России лекарства по гуманитарной линии, чаще всего для Африки – антибиотики и прочие препараты», - пояснил собеседник НСН.
По словам эксперта, данные Евростата подтверждают причины всплеска импорта российских лекарств.
«Закупка, превышающая в несколько раз ежемесячный объем, как раз свидетельствует о том, что это было сделано для гуманитарных целей – где-то, что-то случилось, необходимо поставить партию препаратов быстро. Естественные потребности в лекарствах никогда не растут скачкообразно. Такого не бывает от слова никогда», - подчеркнул Сергей Шуляк.
Согласно информации Евростата, Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14% в месячном выражении и на девять — в годовом, почти до 554 миллионов евро. При этом поставки за девять месяцев год к году выросли всего на 1,1%, до 5,16 млрд евро. Крупнейшими экспортерами лекарств в РФ в сентябре стали Германия, Нидерланды, Бельгия.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Индия хочет в 2026 году увеличить поставки своих лекарств в Россию. В частности, речь идет о препаратах для борьбы с депрессией.
