«Закупка, превышающая в несколько раз ежемесячный объем, как раз свидетельствует о том, что это было сделано для гуманитарных целей – где-то, что-то случилось, необходимо поставить партию препаратов быстро. Естественные потребности в лекарствах никогда не растут скачкообразно. Такого не бывает от слова никогда», - подчеркнул Сергей Шуляк.

Согласно информации Евростата, Россия также продолжает и покупать лекарства в ЕС: в сентябре импорт вырос на 14% в месячном выражении и на девять — в годовом, почти до 554 миллионов евро. При этом поставки за девять месяцев год к году выросли всего на 1,1%, до 5,16 млрд евро. Крупнейшими экспортерами лекарств в РФ в сентябре стали Германия, Нидерланды, Бельгия.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Индия хочет в 2026 году увеличить поставки своих лекарств в Россию. В частности, речь идет о препаратах для борьбы с депрессией.

