Ранее стало известно, что выезд детей из России без загранпаспорта станет полностью невозможен с 20 января 2026 года, даже если они путешествуют с родителями. Сейчас дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении в пять стран — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Как отмечал в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, обязательное оформление детского загранпаспорта существенно снизит риски незаконного вывоза ребенка за рубеж. Абасов, в свою очередь, назвал меру избыточной и выразил сомнение в ее эффективности.



«Предлагаемая мера при всей своей, казалось бы, логичности, на практике создаст больше проблем, чем решений. Да, требование иметь собственный загранпаспорт — мировая норма. Но мы живем в реальности, где для российских семей список доступных направлений резко сузился. Отмена исключений для Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — это не просто приведение правил к общему стандарту, это лишение миллионов семей возможности быстрого и относительно бюджетного отдыха. Посмотрите на практические сложности. Оформление загранпаспорта на ребенка — это не один день. Стандартный срок в месяц, а то и три, полностью убивает возможность спонтанной поездки. Ускоренное оформление, которое занимает несколько дней, доступно лишь в чрезвычайных ситуациях и для туризма практически неприменимо. Для многодетной семьи это превращается в настоящий квест по сбору документов и существенную финансовую статью расходов», — сказал собеседник НСН.