Требование детского загранпаспорта при поездках в страны СНГ снизит турпоток
Оформление загранпаспортов для детей создаст большие проблемы родителям, сказал НСН Михаил Абасов, туроператоры ожидают резкое снижение турпотока россиян в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, добавил НСН Сергей Ромашкин.
Обязательное оформление детского загранпаспорта для выезда в страны СНГ лишит миллионы семей возможности быстрого и относительно бюджетного отдыха, заявил в эфире НСН эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.
Ранее стало известно, что выезд детей из России без загранпаспорта станет полностью невозможен с 20 января 2026 года, даже если они путешествуют с родителями. Сейчас дети до 14 лет могут выезжать по свидетельству о рождении в пять стран — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Как отмечал в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов, обязательное оформление детского загранпаспорта существенно снизит риски незаконного вывоза ребенка за рубеж. Абасов, в свою очередь, назвал меру избыточной и выразил сомнение в ее эффективности.
«Предлагаемая мера при всей своей, казалось бы, логичности, на практике создаст больше проблем, чем решений. Да, требование иметь собственный загранпаспорт — мировая норма. Но мы живем в реальности, где для российских семей список доступных направлений резко сузился. Отмена исключений для Абхазии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии — это не просто приведение правил к общему стандарту, это лишение миллионов семей возможности быстрого и относительно бюджетного отдыха. Посмотрите на практические сложности. Оформление загранпаспорта на ребенка — это не один день. Стандартный срок в месяц, а то и три, полностью убивает возможность спонтанной поездки. Ускоренное оформление, которое занимает несколько дней, доступно лишь в чрезвычайных ситуациях и для туризма практически неприменимо. Для многодетной семьи это превращается в настоящий квест по сбору документов и существенную финансовую статью расходов», — сказал собеседник НСН.
По его словам, результатом введения обязательного загранпаспорта для вывоза детей за рубеж станет снижения спроса на туры в те страны, куда особенно часто ездили семьями.
«Вполне мы можем увидеть падение спроса на туры в именно те страны, которые были основными для семейного отдыха. Абхазия и Белоруссия были популярны во многом благодаря отсутствию лишних бюрократических барьеров. Введение загранпаспорта станет для многих семей решающим аргументом в пользу отказа от поездки. Что же касается главного аргумента властей — борьбы с незаконным вывозом детей — то я в его эффективности сомневаюсь. Лицо ребенка меняется стремительно, и фотография в паспорте может сильно отличаться от внешности ребенка уже по прошествии двух месяцев с момента получения паспорта. Это не исключает, а, наоборот, может создать почву для злоупотреблений и ошибок при идентификации. В итоге, я вижу эту инициативу как избыточную. В условиях, когда туризм и без того находится в хрупком состоянии, мы своими руками ограничиваем одну из последних возможностей для простых семей путешествовать без лишних сложностей. Я бы настоятельно рекомендовал пересмотреть сроки введения этого правила или, что еще лучше, сохранить существующий порядок для детей, выезжающих с родителями в страны с особыми межправительственными соглашениями», — добавил Абасов.
Эксперт РСТ, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в свою очередь, рассказал, что российские туроператоры ждут от абхазских коллег особой вовлеченности в урегулирование этого вопроса.
«Что касается сроков изготовления загранпаспорта: заявление подается, как правило, через портал "Госуслуг". Нормативный срок составляет около месяца, однако на практике туристы часто получают документ за две-три недели. Госпошлина на биометрический паспорт нового образца составляет пять тысяч рублей, на паспорт старого образца — две тысячи рублей. Обсуждаемое нововведение, безусловно, снизит турпоток. Не все родители готовы оформлять загранпаспорт только для ребенка, особенно если у них самих таких документов нет. В такой ситуации многие семьи, планировавшие поездку, например, в Абхазию, вероятно, предпочтут выбрать другое направление для отдыха, не связанное с дополнительными бюрократическими процедурами. Ожидается снижение турпотока — речь может идти о сотнях тысяч туристов только по направлению в Абхазию. Учитывая, что российские туристы являются основными для абхазской стороны, мы ожидаем и с их стороны большей активности в урегулировании этого вопроса», — сказал Ромашкин.
Ранее европейские власти ввели новые правила для российских туристов: вместо многократных шенгенских виз теперь нужно получать отдельное разрешение на въезд в ЕС перед каждой поездкой. При этом президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявлял НСН, что россияне смогут свободно получать визы в страны ЕС, а ограничения коснутся только тех, кто не проживает в России.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru