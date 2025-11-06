Германия не впустила 65% туристов из России из-за «угрозы безопасности»
Даже визы по частным приглашениям в Германию сегодня часто отклоняются по формулировке "угроза безопасности", заявил НСН Михаил Абасов.
Консульская служба Германии демонстрирует рекордный процент отказов - более 65% по туристическим визам для россиян, заявил НСН эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.
Германия запретит въезд россиянам с небиометрическими загранпаспортами с 1 января 2026 года, сообщается на сайте немецкого посольства в Москве. Небиометрические загранпаспорта россиян могут быть использованы лишь в тех случаях, когда в них имеется действующая германская виза. Абасов рассказал, как сегодня россиянам попасть в Германию.
«Получение визы в Германию на данный момент сопряжено со значительными сложностями. Консульская служба демонстрирует рекордный процент отказов - более 65% по туристическим визам. Требования включают необходимость предоставления полиса иностранной страховой компании и подтверждения финансовой состоятельности через активную зарубежную банковскую карту. Даже визы по частным приглашениям часто отклоняются по формулировке "угроза безопасности", применяемой к различным категориям заявителей», - отметил он.
Абасов подчеркнул, что наличие шенгенской визы другой страны – не гарантия въезда в Германию.
«При этом наличие действующей шенгенской визы другой страны не гарантирует въезд в Германию, где продолжает действовать пограничный контроль, официально введенный для борьбы с нелегальной миграцией. Исторически немецкие пограничные службы всегда тщательно проверяли визы, выданные другими странами Шенгена, сохраняя за собой право аннулировать разрешение на въезд при малейших сомнениях. С учетом всех этих обстоятельств - ужесточения визовой политики, введения пограничного контроля и особой внимательности немецких властей к документам - организовать поездку в Германию на текущий момент становится крайне сложной задачей», - подытожил собеседник НСН.
Авиакомпания Air Serbia выполняет прямые рейсы из России в Европу, однако такой способ перемещения является одним и самых дорогих, поэтому лучше отдать предпочтение Турции, Алжиру или Марокко в качестве хаба для пересадки, сказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
