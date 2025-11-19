В Госдуме пообещали полностью заменить YouTube российскими сервисами

Видеохостинг YouTube, в среднесрочной перспективе, полностью заменят российские платформы. Как пишет RT, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

В интервью американскому журналисту Ларри Джонсону он отметил, что в настоящее время YouTube является «оружием пропаганды», которое «активно используют западные».

«Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube», — подчеркнул парламентарий.

Ранее генпродюсер RuTube Давид Кочаров признался, что российские певцы не могут заработать деньги без доступа к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

