В Госдуме пообещали полностью заменить YouTube российскими сервисами

В интервью американскому журналисту Ларри Джонсону он отметил, что в настоящее время YouTube является «оружием пропаганды», которое «активно используют западные».

«Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube», — подчеркнул парламентарий.

Ранее генпродюсер RuTube Давид Кочаров признался, что российские певцы не могут заработать деньги без доступа к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

