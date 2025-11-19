В Госдуме пообещали полностью заменить YouTube российскими сервисами
Видеохостинг YouTube, в среднесрочной перспективе, полностью заменят российские платформы. Как пишет RT, об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В интервью американскому журналисту Ларри Джонсону он отметил, что в настоящее время YouTube является «оружием пропаганды», которое «активно используют западные».
«Мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube», — подчеркнул парламентарий.
Ранее генпродюсер RuTube Давид Кочаров признался, что российские певцы не могут заработать деньги без доступа к YouTube, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Рудченко предсказал спад популярности Кадышевой
- В Госдуме пообещали полностью заменить YouTube российскими сервисами
- Требование детского загранпаспорта при поездках в страны СНГ снизит турпоток
- Муртазин объяснил, что за посторонние голоса слышат звонящие из Европы в РФ
- Миллион китайцев в год: В России оценили перспективы безвизового режима с КНР
- Володин: Повышать пенсионный возраст в РФ не планируется
- Россиянам рассказали, как законно сократить расходы на отопление
- Блогеры выступили против признания деструктивного контента экстремистским
- Ретейлеры обвинили рестораторов в попытке оставить россиян без перекуса
- Публикация архивов Эпштейна может лишить Трампа президентского кресла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru