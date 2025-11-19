Продюсер Рудченко предсказал спад популярности Кадышевой

По его словам, поклонники солистки группы «Золотое кольцо» недовольны тем, что она отдаёт определённое количество концертного времени своему сыну.

«Зрители негодуют, так как хотят видеть именно Кадышеву. Полагаю, что её популярность постепенно начнёт сходить на нет», - заключил он.

Ранее певец Юрий Лоза заявил «Радиоточке НСН», что Кадышева вылетела на вершину эстрадного Олимпа благодаря соцсетям, хотя до этого «молодёжи она была особо и не нужна».