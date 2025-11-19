Аналитик: Новые вагоны от РЖД уже морально устарели
Вагонный парк РЖД достаточно новый, однако сами вагоны некомфортны, сказал НСН Роман Мюнге.
О запуске нового плацкартного вагона от РЖД говорить еще рано, поскольку фактически он находится на стадии макета, кроме того, его конструкция уже морально устарела, как и у других российских вагонов. Об этом НСН заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.
Просторный плацкартный вагон РЖД показали на выставке «Транспорт России» в Москве.Поперечные полки стали длиннее на 14 сантиметров и шире на 3 сантиметра. Боковым местам добавили 10 сантиметров и 4 сантиметра соответственно. По словам Мюнге, о запуске новых вагонов в эксплуатацию пока говорить рано.
«Когда и на каких направлениях начнут эксплуатировать новые вагоны, никто не знает, РЖД совершенно непредсказуемы. Кроме того, это еще не окончательный вариант, потому что возникает вполне резонный вопрос, почему техническая полка над второй полкой сделана зеркально. Ее надо развернуть на 180 градусов. Пока это не более, чем макет, который не стоит считать каким-то событием», — сказал Мюнге.
По словам собеседника НСН, сегодня парк пассажирских вагонов РЖД достаточно новый, однако уже морально устаревший.
«На хороших направлениях вагонный парк достаточно новый. Другое дело, что сами по себе вагоны морально устарели и некомфортные. Во всем мире такие вагоны давно уже не делают. Они не имеют второй ступени пневмоподвешивания, систем циркуляционного кондиционирования — у нас до сих пор используются короба. Даже если сейчас выпустят новые составы “Буревестник”, про который говорят, что он заменит “Ласточки”, ничего чудесного не будет. Например, “Ласточки” как раз имеют пневмоподвешивание, в них гораздо комфортнее. А у вагонов “Буревестник” совершенно дубовая конструкция — это те же вагоны, из которых сделали новую “Аврору”, курсирующую между Москвой и Санкт-Петербургом», — подытожил он.
Ранее РЖД решили отказаться от идеи запуска роботов-носильщиков на вокзалах.
