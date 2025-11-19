О запуске нового плацкартного вагона от РЖД говорить еще рано, поскольку фактически он находится на стадии макета, кроме того, его конструкция уже морально устарела, как и у других российских вагонов. Об этом НСН заявил эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге.

Просторный плацкартный вагон РЖД показали на выставке «Транспорт России» в Москве.Поперечные полки стали длиннее на 14 сантиметров и шире на 3 сантиметра. Боковым местам добавили 10 сантиметров и 4 сантиметра соответственно. По словам Мюнге, о запуске новых вагонов в эксплуатацию пока говорить рано.

«Когда и на каких направлениях начнут эксплуатировать новые вагоны, никто не знает, РЖД совершенно непредсказуемы. Кроме того, это еще не окончательный вариант, потому что возникает вполне резонный вопрос, почему техническая полка над второй полкой сделана зеркально. Ее надо развернуть на 180 градусов. Пока это не более, чем макет, который не стоит считать каким-то событием», — сказал Мюнге.