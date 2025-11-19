Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут получить бесплатное профобразование
Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому выпускники девятых классов, которые не сдали Государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут получить бесплатное профессиональное образование. Об этом пишет RT.
Отмечается, что закон позволит подросткам не терять год до пересдачи, а потратить это время на получение квалификации.
«В целях восполнения острого дефицита рабочих кадров необходима не только популяризация рабочих профессий, но и обеспечение расширения возможностей получения этих профессий, причём получения бесплатного», - указано в пояснительной записке.
Уточняется, что ученики смогут обучаться «по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего» с присвоением квалификационного разряда от первого до четвёртого.
Ранее в Минобрнауки предложили увеличить число бюджетных мест на инженерных, медицинских и аграрных специальностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru