Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут получить бесплатное профобразование

Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому выпускники девятых классов, которые не сдали Государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут получить бесплатное профессиональное образование. Об этом пишет RT.

Разрешение пересдавать ЕГЭ по всем предметам «добьет» учителей

Отмечается, что закон позволит подросткам не терять год до пересдачи, а потратить это время на получение квалификации.

«В целях восполнения острого дефицита рабочих кадров необходима не только популяризация рабочих профессий, но и обеспечение расширения возможностей получения этих профессий, причём получения бесплатного», - указано в пояснительной записке.

Уточняется, что ученики смогут обучаться «по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего» с присвоением квалификационного разряда от первого до четвёртого.

Ранее в Минобрнауки предложили увеличить число бюджетных мест на инженерных, медицинских и аграрных специальностях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:ГосдумаОбразованиеПрофессияОбучениеШкольники

Горячие новости

Все новости

партнеры