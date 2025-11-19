Не сдавшие ГИА девятиклассники смогут получить бесплатное профобразование

Отмечается, что закон позволит подросткам не терять год до пересдачи, а потратить это время на получение квалификации.

«В целях восполнения острого дефицита рабочих кадров необходима не только популяризация рабочих профессий, но и обеспечение расширения возможностей получения этих профессий, причём получения бесплатного», - указано в пояснительной записке.

Уточняется, что ученики смогут обучаться «по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего» с присвоением квалификационного разряда от первого до четвёртого.

