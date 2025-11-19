На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами
В Балашихе на могиле спортивного комментатора Василия Уткина установили плиту с его фразами из футбольных репортажей. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, на плиту нанесли четыре цитаты журналиста. В частности, «Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём», а также «Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими».
«Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй», - также выбито на плите.
Четвёртой является фраза-пожелание «Играйте в футбол».
Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52-х лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru