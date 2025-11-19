СБУ заочно приговорила Балицкого к пожизненному лишению свободы

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно приговорила главу Запорожской области Евгения Балицкого к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает RT.

В украинском ведомстве указали, что чиновник виновен в якобы вывозе украинского зерна в страны Ближнего Востока.

Также в СБУ вменили Балицкому обвинения по статьям о коллаборационизме и военных преступлениях.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения народному артисту РФ Филиппу Киркорову из-за его концертов в новых российских регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:Сбу УкраиныУголовное НаказаниеЗапорожье

