СБУ заочно приговорила Балицкого к пожизненному лишению свободы
19 ноября 202517:17
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно приговорила главу Запорожской области Евгения Балицкого к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает RT.
В украинском ведомстве указали, что чиновник виновен в якобы вывозе украинского зерна в страны Ближнего Востока.
Также в СБУ вменили Балицкому обвинения по статьям о коллаборационизме и военных преступлениях.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинения народному артисту РФ Филиппу Киркорову из-за его концертов в новых российских регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
