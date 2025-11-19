«Смелый шедевр»: Expedition 33 пророчат звание «Игры года»
Видеоигра Clair Obscur: Expedition 33 прекрасна во всем, сказал НСН Ярослав Мешалкин, а Святослав Пегов назвал современную игровую индустрию временем смелых идей.
Видеоигра Clair Obscur: Expedition 33 прекрасна во всем, ее даже можно назвать шедевром, поэтому она явно достойна главной награды The Game Awards 2025, сказал в эфире НСН эксперт по видеоигровой индустрии Ярослав Мешалкин.
Ранее стали известны номинанты на The Game Awards 2025. Результаты огласят 11 декабря. Самой номинируемой в истории премии игрой стала Clair Obscur: Expedition 33 — она претендует на 12 наград. Выйдя в апреле этого года, она сразу же стала хитом. На агрегаторах оценок ролевая игра от небольшой французской студии Sandfall обзавелась самым высоким баллом в истории, обойдя титанов игровой индустрии: третьего «Ведьмака», Elden Ring, Zelda и прочие проекты.
Мешалкин признался, что очень удивится, если Expedition 33 не возьмет главную награду.
«Отличие Clair Obscur: Expedition 33 в том, что она прекрасна во всем: в пейзажах, в музыкальном сопровождении, в образах главных героев и второстепенных персонажей. Словами это описать довольно сложно, но стоит начать играть — и ты погружаешься в невероятный мир, где наслаждаешься каждой деталью. Могу сказать так: эту игру разрабатывали несомненно талантливые люди, причем каждый в своей области. Я очень сильно удивлюсь, если Expedition 33 не соберет наибольшее число наград, включая главную. На хоть какое-то соперничество могут еще претендовать симпатичная Hades II, давно ожидаемая Hollow Knight: Silksong и тщательно проработанная Kingdom Come: Deliverance II. Но ни одну из них нельзя охарактеризовать как шедевр, а Expedition 33 — можно», — сказал собеседник НСН.
Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, назвал НСН современную игровую индустрию временем смелых идей.
«Нынешнюю ситуацию в игровой индустрии можно охарактеризовать как "время смелых". В условиях глобальной экономической турбулентности большие компании склонны к консерватизму и монетизации того, что уже приносило успех. Отсюда мы видим бесконечный поток ремейков и ремастеров: ностальгия продает, так как человек покупает не столько саму игру, сколько свои воспоминания о беззаботном времени, когда он был молод, здоров, а из жизненных проблем максимальной была двойка в школе. Стоимость разработки дорожает, и большие компании склонны финансировать ААА-ремейки, чем новые проекты с новыми идеями. Но со временем этот ААА-конвейер начал приедаться публике, и тут на выручку пришли инди-компании со смелыми идеями и небольшими бюджетами. Отмечу, что Sandfall хоть и является небольшой компанией, однако основана она выходцами из Ubisoft с большим опытом работы. Точный бюджет игры неизвестен, однако можно предположить, что это около 15-30 миллионов долларов, что по современным меркам весьма немного. Сочетание значительного профессионального опыта с низкой стоимостью разработки, а значит и меньшими рисками, позволили реализовать самобытный проект, который рассказывает совершенно новую историю, базирующийся на игровых механиках, считающихся довольно нишевыми и не сильно интересными массовому пользователю. Самое революционное — в 2025 году делать однопользовательскую сюжетную игру без микротранзакций и DLC действительно весьма смело», — отметил Пегов.
Он также предположил, какие проекты могут составить конкуренцию Expedition 33.
«Думаю, что основным конкурентом Clair Obscur будет Kingdom Come: Deliverance II, также очень самобытный проект, в который на старте мало кто верил: Средневековье без магии и драконов, еще и главный герой — не избранный рыцарь, а простой крестьянин без каких-либо способностей. Death Stranding 2 вряд ли будет конкурировать с вышеназванными проектами, так как игры Кодзимы слишком уж самобытные, это скорее игровой артхаус, экзистенциальное высказывание через игровой инструментарий. Hollow Knight и Hades будут конкурировать между собой в номинациях за арт-дизайн, а Donkey Kong, вероятно, получит награду в геймплейных номинациях, ведь Nintendo умеет делать увлекательные игры», — заключил эксперт.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил НСН, что очень многие люди, воспитанные в традиционном англо-саксонском фольклоре об эльфах, троллях и гномах, узнали о Водяном, Лешем и прочей нечисти не из книжек русского поэта Александра Пушкина, а из серии игр о ведьмаке Геральте из Ривии.
