Директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов, в свою очередь, назвал НСН современную игровую индустрию временем смелых идей.

«Нынешнюю ситуацию в игровой индустрии можно охарактеризовать как "время смелых". В условиях глобальной экономической турбулентности большие компании склонны к консерватизму и монетизации того, что уже приносило успех. Отсюда мы видим бесконечный поток ремейков и ремастеров: ностальгия продает, так как человек покупает не столько саму игру, сколько свои воспоминания о беззаботном времени, когда он был молод, здоров, а из жизненных проблем максимальной была двойка в школе. Стоимость разработки дорожает, и большие компании склонны финансировать ААА-ремейки, чем новые проекты с новыми идеями. Но со временем этот ААА-конвейер начал приедаться публике, и тут на выручку пришли инди-компании со смелыми идеями и небольшими бюджетами. Отмечу, что Sandfall хоть и является небольшой компанией, однако основана она выходцами из Ubisoft с большим опытом работы. Точный бюджет игры неизвестен, однако можно предположить, что это около 15-30 миллионов долларов, что по современным меркам весьма немного. Сочетание значительного профессионального опыта с низкой стоимостью разработки, а значит и меньшими рисками, позволили реализовать самобытный проект, который рассказывает совершенно новую историю, базирующийся на игровых механиках, считающихся довольно нишевыми и не сильно интересными массовому пользователю. Самое революционное — в 2025 году делать однопользовательскую сюжетную игру без микротранзакций и DLC действительно весьма смело», — отметил Пегов.