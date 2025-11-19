Автомобилисты оценили затраты на «традиционные» машины и электрокары
Замена электродвигателя обойдется в 600 тысяч рублей, а заменить его «аналогами» не получится, как в случае с машинами с ДВС, заявил НСН Александр Пахомов.
Техническое обслуживание машин с ДВС и гибридов обходится дороже, зато электромобили «невыгодны» при поломках и длительном обслуживании из-за дорогостоящего ремонта, заявил НСН генеральный директор автосервиса «Дилижанс» Александр Пахомов.
Средняя стоимость ремонта и обслуживания популярных электромобилей составила 5973 рубля по итогам десяти месяцев 2025 года, чек вырос на 24% год к году. В то же время у популярных гибридных автомобилей средний чек составил 8586 рублей (+9%). Таким образом, полностью электрическая машина в обслуживании обходится более чем на 30% дешевле бензоэлектрической, сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес» и сети Fit Service, пишут «Известия». Средний чек ремонта электрокаров и гибридов за год увеличился на 11% и составил 7380 рублей, содержание автомобилей с ДВС дорожает быстрее: рост на 17%, до 11,8 тыс. рублей. Пахомов дополнил статистику нюансами.
«Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания имеют средний возраст около 15 лет в России. А электрокары и гибриды стали появляться массово только последние три года. А разница в возрасте существенно влияет на затраты на обслуживание. С возрастом автомобиля эти затраты быстро растут. В техническом обслуживании основная доля затрат приходится на замену масел и фильтров. Это происходит регулярно и стоит довольно дорого сегодня. Поэтому техническое обслуживание гибридов дороже, так как электромобили не так нуждаются в таком техническом обслуживании», - отметил он.
По его словам, ремонт будет стоить примерно одинаково, но здесь тоже есть нюансы.
«Что касается ремонта, тут уже не все так просто. Если требуется замена электродвигателя, это обойдется в 600 тысяч рублей. Есть система защиты, которая не позволяет установить двигатель с другого автомобиля. Требуется покупка нового двигателя. Владельцы были не готовы к таким серьезным затратам. Если возьмем двигатель внутреннего сгорания, капитальный ремонт обойдется в 500 тысяч рублей. Хотя сегодня за 200 тысяч можно купить новый китайский двигатель, например. Пока жалоб нет», - рассказал он.
Пахомов подчеркнул, что при длительном использовании электромобиль все-таки обходится дороже.
«Литиевая батарея, которая используется на электромобилях и гибридах, имеет ограниченный срок службы. Ее хватает примерно на семь лет. А ее замена стоит очень дорого, это примерно две трети стоимости автомобиля. Поэтому особого смысла менять ее нет. Сегодня ее пытаются ремонтировать, но это тоже лишь временное решение. Поэтому в длительной перспективе такой автомобиль дороже», - объяснил собеседник НСН.
Большая часть россиян готова приобрести электромобиль, если он будет стоить не более двух миллионов рублей, заявили 43% участников опроса «Авто.ру» и «Росгосстраха». Отмечается, что опыт использования электрокаров есть у 35% респондентов. А 47% опрошенных признались, что в их планы покупка такого авто пока не входит. Главным препятствием для перехода на электромобиль большинство россиян (59%) назвали ограниченный запас хода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
