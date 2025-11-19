«Автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания имеют средний возраст около 15 лет в России. А электрокары и гибриды стали появляться массово только последние три года. А разница в возрасте существенно влияет на затраты на обслуживание. С возрастом автомобиля эти затраты быстро растут. В техническом обслуживании основная доля затрат приходится на замену масел и фильтров. Это происходит регулярно и стоит довольно дорого сегодня. Поэтому техническое обслуживание гибридов дороже, так как электромобили не так нуждаются в таком техническом обслуживании», - отметил он.

По его словам, ремонт будет стоить примерно одинаково, но здесь тоже есть нюансы.

«Что касается ремонта, тут уже не все так просто. Если требуется замена электродвигателя, это обойдется в 600 тысяч рублей. Есть система защиты, которая не позволяет установить двигатель с другого автомобиля. Требуется покупка нового двигателя. Владельцы были не готовы к таким серьезным затратам. Если возьмем двигатель внутреннего сгорания, капитальный ремонт обойдется в 500 тысяч рублей. Хотя сегодня за 200 тысяч можно купить новый китайский двигатель, например. Пока жалоб нет», - рассказал он.

Пахомов подчеркнул, что при длительном использовании электромобиль все-таки обходится дороже.

«Литиевая батарея, которая используется на электромобилях и гибридах, имеет ограниченный срок службы. Ее хватает примерно на семь лет. А ее замена стоит очень дорого, это примерно две трети стоимости автомобиля. Поэтому особого смысла менять ее нет. Сегодня ее пытаются ремонтировать, но это тоже лишь временное решение. Поэтому в длительной перспективе такой автомобиль дороже», - объяснил собеседник НСН.

Большая часть россиян готова приобрести электромобиль, если он будет стоить не более двух миллионов рублей, заявили 43% участников опроса «Авто.ру» и «Росгосстраха». Отмечается, что опыт использования электрокаров есть у 35% респондентов. А 47% опрошенных признались, что в их планы покупка такого авто пока не входит. Главным препятствием для перехода на электромобиль большинство россиян (59%) назвали ограниченный запас хода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

