Тур «под ключ»: В индустрии рассказали, куда ехать за событийным туризмом

«Дело не в выгодности. Люди часто узнают о событиях, когда уже думают о поездке в страну, потому что туроператоры предлагают, а у нас не анонсируется широко, кто где из мировых звезд выступает. Все это делается под ключ. Туристам не нужно бронировать билеты, отдельно организовывать себе трансфер на концертную площадку, если это происходит не в отеле. Все происходит удобно, организовано. Если вы сейчас покупаете тур у грамотного турагента и туроператора, вы должны заплатить не больше, чем покупая все самостоятельно. Зачастую это даже сильно дешевле. Потому что бизнес туроператоров построен на комиссии. Мы не делаем никаких наценок», - заключил собеседник НСН.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин в пресс-центре НСН выразил надежду на увеличение перевозок в Тунис, а также на Филиппины и Занзибар.