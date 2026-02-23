СМИ: Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку
23 февраля 202614:57
Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Источник канала рассказал, что, по предварительным данным, причиной экстренной ситуации стали проблемы с гидравлической системой.
Отмечается, что на борту самолёта находились 74 пассажира.
Детали инцидента уточняются.
Ранее вылетевший в Москву самолет UTair вернулся в Дубай по техническим причинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Средства ПВО за три часа уничтожили 27 дронов ВСУ
- ВСУ атаковали школу в Брянской области
- Норвежская лыжница назвала идиотизмом марафон на 50 км для женщин на Олимпиаде
- В Госдуме предложили запретить тюбинги в России
- Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ
- Евросоюз ввел санкции против восьми россиян
- Тур «под ключ»: В индустрии рассказали, куда ехать за событийным туризмом
- СМИ: Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку
- Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам
- Американист Дудаков назвал причины вспыхнувших беспорядков в Мексике