СМИ: Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку

Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Бурятии самолет Ан-24 совершил экстренную посадку

Источник канала рассказал, что, по предварительным данным, причиной экстренной ситуации стали проблемы с гидравлической системой.

Отмечается, что на борту самолёта находились 74 пассажира.

Детали инцидента уточняются.

Ранее вылетевший в Москву самолет UTair вернулся в Дубай по техническим причинам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВладивостокЭкстренная ПосадкаСамолётХабаровск

Горячие новости

Все новости

партнеры