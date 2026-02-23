Средства ПВО за три часа уничтожили 27 дронов ВСУ

Отмечается, что наибольшее количество дронов было сбито над территорией Белгородской области - 13 штук. Ещё пять беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.

«Четыре дрона сбили территорией Краснодарского края, по два - над Курской областью и Крымом, один - над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

Ранее в промзоне Альметьевска произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».