Средства ПВО за три часа уничтожили 27 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО в период с 12:00 до 15:00 мск 23 февраля уничтожили 27 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что наибольшее количество дронов было сбито над территорией Белгородской области - 13 штук. Ещё пять беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря.
«Четыре дрона сбили территорией Краснодарского края, по два - над Курской областью и Крымом, один - над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.
Ранее в промзоне Альметьевска произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
