Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам

Россия стала передовой страной в сфере беспилотников. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации он отметил, что ранее считалось, что «беспилотная тема - это не наш конек».

«Ракеты - да, самолёты - да, танки - да, ну и многое другое. А вот беспилотники - не наш конёк. А сейчас мы передовая страна в этом смысле», - сказал Медведев.

Ранее Госкорпорация «Ростех» презентовала восемь типов новейших беспилотников различного назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
