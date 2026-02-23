Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам

В ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации он отметил, что ранее считалось, что «беспилотная тема - это не наш конек».

«Ракеты - да, самолёты - да, танки - да, ну и многое другое. А вот беспилотники - не наш конёк. А сейчас мы передовая страна в этом смысле», - сказал Медведев.

Ранее Госкорпорация «Ростех» презентовала восемь типов новейших беспилотников различного назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

