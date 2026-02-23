Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам
23 февраля 202614:50
Россия стала передовой страной в сфере беспилотников. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации он отметил, что ранее считалось, что «беспилотная тема - это не наш конек».
«Ракеты - да, самолёты - да, танки - да, ну и многое другое. А вот беспилотники - не наш конёк. А сейчас мы передовая страна в этом смысле», - сказал Медведев.
Ранее Госкорпорация «Ростех» презентовала восемь типов новейших беспилотников различного назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
