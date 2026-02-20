В индустрии развлечений в феврале происходит спад зрительского интереса, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс недополучил 13 миллионов рублей из-за пустых мест в залах во время тура по югу России. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников объяснил это НСН тем, что людям не хочется развлекаться и «мы вошли в зону падения рынка». Финкельштейн согласился с коллегой, но назвал иные причины происходящего.