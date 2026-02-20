«Деньги и депрессия»: Финкельштейн объяснил февральское падение музыкального рынка
Спад в продажах билетов наметился в конце января и феврале, при этом речь идет только об отдельных концертах, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
В индустрии развлечений в феврале происходит спад зрительского интереса, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Ранее сообщалось, что Григорий Лепс недополучил 13 миллионов рублей из-за пустых мест в залах во время тура по югу России. Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников объяснил это НСН тем, что людям не хочется развлекаться и «мы вошли в зону падения рынка». Финкельштейн согласился с коллегой, но назвал иные причины происходящего.
«Я согласен. Те концерты, которые продавались, они продаются, при этом я тоже вижу общий спад. Могу списать его на зимний период и то, что становится меньше денег, что видно и по ресторанной заполняемости, и по продажам билетов есть небольшая тенденция. Возможно, это связано, с повышением НДС до 22%, это очень крепко. Кроме того, эта зима достаточно тяжелая, снежная, у людей общая депрессия. Может быть, это связано с сезоном, потому что по оборотам билетного оператора "Kassir.ru" я это не очень вижу, но чувствую это тенденцию по каким-то отдельным концертам. Мы это почувствовали именно в феврале и в конце января. Но полтора месяца - это не показатель какого-то общего спада. Люди могли потратить в праздники больше, чем обычно, при этом цены на все выросли. Например, я не вижу, чтобы билеты в театр стоимостью 50-70 тысяч стали хуже продаваться. Все зависит от конкретного мероприятия», - отметил глава PMI.
По его словам, происходит и рост цен на билеты, который связан, в том числе, с увеличивающимися запросами артистов.
«Растут и технические райдеры артистов, и гонорары, потому что артистов мало, за ними бегают испуганные промоутеры, которые переплачивают деньги. Это не отражается положительно на ценах на билеты», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал НСН о рекордном стадионном туре в 2026 году, в рамках которого музыканты дадут сразу девять концертов на футбольных стадионах в разных городах страны, в том числе дважды выступят в «Лужниках».
Горячие новости
- Экс-главу «Корпорации развития Курской области» отправили в колонию за хищение
- Россиянам назвали мошеннические схемы в преддверии 23 Февраля
- Ничего «мещанского»: Писатель Драгунский заступился за слово «кушать»
- Шаман объяснил, зачем лизнул озеро Байкал
- Сенатор Новиков: Штрафы за бездетность ведут к дискриминации
- Ольга Серябкина допустила воссоединение с группой Serebro
- Каллас: Новый пакет европейских санкций против России примут 23 февраля
- Только в 30 лет: В России повысился возраст рождения первого ребенка
- Минпромторг: В России снижаются объемы параллельного импорта
- «Деньги и депрессия»: Финкельштейн объяснил февральское падение музыкального рынка