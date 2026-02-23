Норвежская лыжница назвала идиотизмом марафон на 50 км для женщин на Олимпиаде

Увеличение дистанции женского марафона на Олимпиаде с 30 до 50 км - это идиотское решение. Об этом в интервью газете VG заявила норвежская лыжница Каролин Симпсон-Ларсен.

По её словам, на дистанции в 50 км «вряд ли может произойти что-то интереснее, чем за 30 км».

«Я считаю, что это идиотизм. 30 км — это более чем достаточно, отрывы просто огромные», - заключила спортсменка.

Ранее российскую спортсменку Дарью Непряеву, пробежавшую лыжный марафон с 11-м результатом, была дисквалифицирована, так как по ошибке заехала не в свой бокс и надела чужие лыжи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: dpa/picture-alliance/ТАСС
ТЕГИ:Лыжные ГонкиОлимпиадаОлимпийские Игры

