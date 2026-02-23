Евросоюз ввел санкции против восьми россиян

Евросоюз ввёл санкции в отношении ещё восьми лиц граждан России. Об этом говорится в документе, который опубликован в официальном журнале объединения.

Каллас: ЕС не сможет согласовать 20-й пакет санкций в Брюсселе

В частности, в «чёрный» список попали три начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, два судьи, прокурор и старший следователь.

Кроме того, Евросоюз ещё на год продлил санкции против России - до 24 февраля 2027 года.

Ранее лидер США Дональд Трамп продлил действие антироссийских санкций, которые были введены в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз

