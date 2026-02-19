Дмитриев опроверг, что РФ предложила США проекты на $12 трлн за снятие санкций Из-под завалов автозавода в Липецкой области извлекли шесть человек Бывшего принца Эндрю задержали по делу Эпштейна Министр культуры Башкирии Шафикова арестована в Москве «Эксмо» изъяло из продажи книгу Мураками «Кафка на пляже» из-за претензий прокуратуры Симферополя