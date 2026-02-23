В Госдуме предложили запретить тюбинги в России
Россиянам следует выбросить все тюбинги. С таким призывом в беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
Комментируя смертельный случай в Мытищах, где погибла 8-летняя девочка, которую отец катал на «ватрушке», привязанной к автомобилю, депутат указал, что тюбинг — это «смертельно опасное идиотское развлечение».
Также он отметил, что «ватрушки» не являются традиционной русской забавой.
«У нас есть ледянки, у нас есть сани, а ватрушки надо просто запретить вообще... выкинуть на помойки и продажу их запретить», — заключил парламентарий.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что необходимо ввести штрафы для родителей за то, что они позволяют своим детям кататься на тюбингах в небезопасных местах.
Горячие новости
- ВСУ атаковали школу в Брянской области
- Норвежская лыжница назвала идиотизмом марафон на 50 км для женщин на Олимпиаде
- В Госдуме предложили запретить тюбинги в России
- Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ
- Евросоюз ввел санкции против восьми россиян
- Тур «под ключ»: В индустрии рассказали, куда ехать за событийным туризмом
- СМИ: Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку
- Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам
- Американист Дудаков назвал причины вспыхнувших беспорядков в Мексике
- Онищенко заявил об отсутствии данных о вреде бахил в поликлиниках