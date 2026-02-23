В Госдуме предложили запретить тюбинги в России

Комментируя смертельный случай в Мытищах, где погибла 8-летняя девочка, которую отец катал на «ватрушке», привязанной к автомобилю, депутат указал, что тюбинг — это «смертельно опасное идиотское развлечение».

Также он отметил, что «ватрушки» не являются традиционной русской забавой.

«У нас есть ледянки, у нас есть сани, а ватрушки надо просто запретить вообще... выкинуть на помойки и продажу их запретить», — заключил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что необходимо ввести штрафы для родителей за то, что они позволяют своим детям кататься на тюбингах в небезопасных местах.

