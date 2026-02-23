ВСУ атаковали школу в Брянской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали школу в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области

По его словам, в результате сбросов взрывных устройств было повреждено здание образовательного учреждения.

«Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы», - написал он.

Ранее Богомаз заявил, что в результате атаки дронов ВСУ в деревне Горицы Погарского района погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:СпецоперацияШколаАтакаБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры