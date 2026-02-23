ВСУ атаковали школу в Брянской области
23 февраля 202616:14
Украинские дроны-камикадзе атаковали школу в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате сбросов взрывных устройств было повреждено здание образовательного учреждения.
«Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы», - написал он.
Ранее Богомаз заявил, что в результате атаки дронов ВСУ в деревне Горицы Погарского района погиб мирный житель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
