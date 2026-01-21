«Масштабный квест и Розовый сон»: Фестиваль «Архстояние» поменяет формат

Международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» меняет свой формат и запускает большую игру-путешествие со множеством ходов, а пространство Никола-Ленивца превращается в масштабный квест и «тотальный спектакль», где ключевую роль играет зритель, сообщили организаторы.

В этом году фестиваль пройдет с 23 по 26 июля в арт-парке Никола-Ленивец и посвящен теме: «Маршрут перестроен». Кураторы «Архстояния»-2026 попытаются ответить на вопросы: откуда мы пришли, кто мы, куда идём? Фестиваль предлагает рассмотреть неопределенность не как проблему, а как отправную точку для движения и поиска новых дорог.