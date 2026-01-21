«Масштабный квест и Розовый сон»: Фестиваль «Архстояние» поменяет формат

Международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» меняет свой формат и запускает большую игру-путешествие со множеством ходов, а пространство Никола-Ленивца превращается в масштабный квест и «тотальный спектакль», где ключевую роль играет зритель, сообщили организаторы.

В этом году фестиваль пройдет с 23 по 26 июля в арт-парке Никола-Ленивец и посвящен теме: «Маршрут перестроен». Кураторы «Архстояния»-2026 попытаются ответить на вопросы: откуда мы пришли, кто мы, куда идём? Фестиваль предлагает рассмотреть неопределенность не как проблему, а как отправную точку для движения и поиска новых дорог.

«Войны бардов и вселенская беда»: Как 2025-й год ударил по музыкальным фестивалям

Арт-объекты, сцены, перформансы, практики и специально разработанные маршруты будут встроены в особую навигационную систему без единственно правильного пути. Каждый участник самостоятельно выбирает, куда идти, что пробовать и какие связи выстроить, формируя свой маршрут – с обходными путями, остановками и неожиданными поворотами. Значение приобретают не объекты, а путь между ними, опыт поиска, ситуация выбора в условиях отсутствия готовых ответов.

Этим летом в парке вырастет розовый 15-метровый интерактивный арт-объект «Розовый сон». Из 12 входов до вершины ведут только два. Те, кто достигают нужной площадки, имеют возможность скатиться на землю в непривычном для тела, но приятном покачивании.

Ранее калужский фестиваль «Архстояние» вошел в Топ-50 лучших событий туризма, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:СпектакльИскусствоАрхитектураФестиваль

Горячие новости

Все новости

партнеры