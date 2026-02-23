Американист Дудаков назвал причины вспыхнувших беспорядков в Мексике

Он также отметил, что операцию по уничтожению лидера одного из влиятельных картелей Эль Менчо можно рассматривать, в том числе, как попытку президента Мексики Клаудии Шейнбаум показать Вашингтрону, что мексиканцы способны справляться с проблемой «без ввода американских войск на территорию страны».

«И тут, конечно, вопрос к американцам, как они будут реагировать... американский лидер Дональд Трамп... уже неоднократно угрожал устроить военную операцию на севере Мексики против картелей», — указал эксперт.

Ранее в Мексике был ликвидирован глава одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, который также был известен, как Эль Менчо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

