Американист Дудаков назвал причины вспыхнувших беспорядков в Мексике
Одной из главных причин вспыхнувших в Мексике беспорядков является давление США, требующих от нынешних мексиканских властей активнее воевать с картелями. Об этом RT заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Он также отметил, что операцию по уничтожению лидера одного из влиятельных картелей Эль Менчо можно рассматривать, в том числе, как попытку президента Мексики Клаудии Шейнбаум показать Вашингтрону, что мексиканцы способны справляться с проблемой «без ввода американских войск на территорию страны».
«И тут, конечно, вопрос к американцам, как они будут реагировать... американский лидер Дональд Трамп... уже неоднократно угрожал устроить военную операцию на севере Мексики против картелей», — указал эксперт.
Ранее в Мексике был ликвидирован глава одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантес, который также был известен, как Эль Менчо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Летевший из Владивостока в Хабаровск самолет совершил экстренную посадку
- Медведев заявил, что Россия стала передовой страной по беспилотникам
- Американист Дудаков назвал причины вспыхнувших беспорядков в Мексике
- Онищенко заявил об отсутствии данных о вреде бахил в поликлиниках
- Медведев: РФ на переговорах заявила о своей позиции по вопросу территорий
- Российские средства ПВО сбили за сутки более 500 беспилотников
- Атака ВСУ оставила без света 260 населённых пунктов Запорожской области
- Счета компании актера Лагашкина заблокировали из-за долга в 2 млн рублей
- ПВО сбила над Россией 34 украинских БПЛА
- Фильм «Битва за битвой» Андерсона получил главную награду кинопремии BAFTA