«Музыкальный бум!»: Спрос россиян на зарубежные концерты вырос в 70 раз

По словам директора по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, концерты стали драйвером культурного туризма.

«Мы видим, что всё больше россиян покупают билеты не только на события в своих городах проживания, но и в других регионах страны или за границей. Для многих это уже полноценный формат отдыха: кто-то едет в Петербург на фестиваль, кто-то — в Ереван или Алматы на концерт любимого артиста», - добавил он.

Мазавришвили ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2025 году россияне чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ. В числе наиболее востребованных оказались концерты Дженнифер Лопес, Limp Bizkit и Тиля Линдеманна, а также фестиваль Park Live в Казахстане, куда в этом году приехали Мэрилин Мэнсон и Робби Уильямс.

