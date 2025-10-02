«Музыкальный бум!»: Спрос россиян на зарубежные концерты вырос в 70 раз

За первые три квартала 2025 года продажи в России билетов на зарубежные концерты выросли в 70 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили НСН в компании «Яндекс Афиша».

«Средняя стоимость билета на зарубежные концерты составила 12 тысяч рублей. Наиболее популярными направлениями стали страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан и Узбекистан», - отметили в компании, указав на «бум музыкального туризма».

СНГ и ОАЭ: Куда едут россияне на концерты любимых звезд

По словам директора по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, концерты стали драйвером культурного туризма.

«Мы видим, что всё больше россиян покупают билеты не только на события в своих городах проживания, но и в других регионах страны или за границей. Для многих это уже полноценный формат отдыха: кто-то едет в Петербург на фестиваль, кто-то — в Ереван или Алматы на концерт любимого артиста», - добавил он.

Мазавришвили ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в 2025 году россияне чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ. В числе наиболее востребованных оказались концерты Дженнифер Лопес, Limp Bizkit и Тиля Линдеманна, а также фестиваль Park Live в Казахстане, куда в этом году приехали Мэрилин Мэнсон и Робби Уильямс.

