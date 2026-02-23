Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ
Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки украинских дронов–камикадзе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что трагедия произошла в деревне Горицы Погарского района.
«Родным погибшего – глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана» - написал Богомаз.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель погиб в результате удара FPV-дрона ВСУ по легковому автомобилю в посёлке Малиновка Белгородского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
