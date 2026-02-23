Житель Брянской области погиб при атаке дронов ВСУ

Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки украинских дронов–камикадзе. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области

Он уточнил, что трагедия произошла в деревне Горицы Погарского района.

«Родным погибшего – глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана» - написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель погиб в результате удара FPV-дрона ВСУ по легковому автомобилю в посёлке Малиновка Белгородского округа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
